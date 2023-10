Komentar Mateja Lahovnika: Udobje varnosti

Z varnostjo je podobno kot z zdravjem. Kako je pomembna, se zavemo šele, ko je ogrožena. Globalno in lokalno se varnostne razmere hitro slabšajo. Pred tedni je policija na tiskovni konferenci v Ljubljani pojasnila, da zaradi porasta kriminalitete kar za 14 odstotkov poostruje nadzor. Najbolj (ne)varnostno obremenjeni območji v Ljubljani sta po podatkih policije Metelkova in Vič, kjer se zadržuje v skupinah največ prosilcev za azil.

Evropska unija ne zna ali noče zaščititi zunanje meje pred nezakonitimi vstopi migrantov. Vsak nezakonit vstop v državo seveda po definiciji predstavlja varnostno tveganje. Zato so se varnostne razmere poslabšale v vseh državah Evropske unije, ki se soočajo z valom nezakonitih migracij.

Po balkanski poti vsak dan v Slovenijo nezakonito vstopi za nekaj avtobusov ljudi. Večina jih sicer po oddaji prošnje za azil državo zapusti. Samo vprašanje časa pa je, kdaj bo Italija zaprla mejo za nezakonite prihode migrantov prek slovensko-italijanske meje. Varnostne razmere bi se v tem primeru pri nas zelo hitro precej poslabšale.

Spopad na Bližnjem vzhodu bo še spodbudil tok nezakonitih migracij, saj bo Izrael na teroristične napade moral ostro odgovoriti. Tudi državni sekretar za obrambo Črnčec opozarja, da so grozodejstva nad izraelskimi civilisti, ki so že sedaj vidna, del propagandne vojne in da bo odziv Izraela upravičeno silovit, celovit in dolgotrajen.

Ni izključeno, da bo Izrael odgovoril na brutalne teroristične napade tudi z delno ali polno okupacijo palestinskih ozemelj. To pa pomeni, da bo precej ljudi poskušalo zapustiti Palestino. Med njimi bodo verjetno tudi tisti, ki so povezani s terorističnimi organizacijami, kot je Hamas, in ki se bodo poskušali infiltrirati v Evropsko unijo. Zato bi se morala tudi Evropska unija pravočasno pripraviti na dogajanje, ki bo sledilo.

Ob vse bolj verjetni vojni na Bližnjem vzhodu se lahko varnostne razmere hitro poslabšajo tudi v Evropi, saj Evropska unija ni sposobna zaščititi svoje zunanje meje in tudi ne preverjati prave identitete vseh, ki nezakonito vstopajo v EU. Varnost pa je krhka dobrina.