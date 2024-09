Komentar Mateja Lahovnika: Propadajoči migracijski pakt

Nizozemska bo zaprosila za odstop od evropske azilne politike. Priliv prosilcev za azil je očitno prevelik, težav z njimi pa preveč. Načrtujejo več ukrepov, ki niso v skladu z migracijsko politiko EU. Nizozemski je takoj sledila Madžarska in najavila, da bo tudi ona zahtevala izstop iz migracijske politike EU. Sodišče EU je namreč pred nekaj meseci odločilo, da mora Madžarska plačati več kot 200 milijonov evrov in še po milijon evrov za vsak dan zamude zaradi kršitev azilne politike EU. Madžarska je sicer z namenom, da bi se izognila kazni, celo začela gradnjo migracijskega centra na meji z Avstrijo, kar pa seveda ni všeč Avstrijcem.

Zlorab azilnih postopkov imajo dovolj tudi druge države, kot so Nemčija, Avstrija, Švedska in Danska, zato tudi te napovedujejo spremembe v azilni politiki in je na mestu vprašanje, ali lahko migracijski pakt EU, ob vse večjih težavah z azilanti, sploh preživi.

Tudi Nemčija, Avstrija, Švedska in Danska napovedujejo spremembe azilne politike.

Nemčija je na primer že uvedla šestmesečni nadzor na mejah, kar glede na vse večje nezadovoljstvo v javnosti, ki je posledica povečanega nasilja v družbi, ni presenetljivo. Na severozahodu Nemčije je vse več težav z maroško mafijo, ki svoje kriminalne dejavnosti z Nizozemske širi na območje Nemčije. Na jugu pa je pred tednom münchenska policija preprečila teroristični napad islamskega skrajneža, ki je načrtoval napad na vojake »Bundeswehra«. Nemčija in Avstrija imata skupaj približno toliko ilegalnih migrantov, ki so zaprosili za azil, kot vse ostale države EU, zato ukrepi niso presenečenje.

Avstrija že nekaj časa nadzoruje mejo s Slovenijo, saj večina ilegalnih migrantov k njim prihaja po balkanski poti. Italija pa se je odločila, da bo ilegalne migrante, ki prihajajo preko morja, prestavila v migracijske centre v Albaniji. To bi lahko še okrepilo balkansko pot za ilegalne migracije in še več težav povzročilo tudi Sloveniji. Če bo še Italija začela temeljito nadzorovati mejo s Slovenijo, se bo število azilantov v Sloveniji namreč hitro povečevalo.