Komentar Gordane Stojiljković: Razsodnik v razveznem postopku

Dva tedna minevata, odkar smo razkrili anonimko zoper gasilca Sandija Zajca, za katerega so ljudje prek računa PGD Mengeš zbirali denar, ker je med reševanjem drugih v avgustovskih poplavah voda povsem uničila tudi stanovanje, v katerem je živel skupaj z zdaj že z razpadlo družino, na družbenih omrežjih pa še vedno potekajo burne razprave.

FOTO: Kaja Fikfak

Večina jih meni, da denar pripada Zajcu, saj so ljudje nakazovali zanj, kako ga bo porabil, pa je povsem njegova stvar. Spet drugi so bolj papeški od papeža, ko govorijo o razpadu družine in da je poplavljeno stanovanje last nekdanjega tasta in tašče, da je Zajc zapustil ženo zdaj, ko ima denar, in da v to stanovanje ne misli vlagati – sama sem prepričana, da je partnerska zveza pešala že pred poplavami. Tretji so tisti, ki jih je ravnanje tako Zajca kot mengeških gasilcev tako razjezilo, da so se odločili svoje donacije preklicati.

Kar pa mene najmanj čudi – ali pa tudi ne, če vemo, da je poveljnik PGD Mengeš prijatelj Zajčeve nekdanje partnerice – je dejstvo, da je PGD Mengeš, kot poudarjajo sicer z žegnom vseh vpletenih, zadržalo denar do dogovora o delitvi premoženja zakoncev Zajc. Sprašujem se, ali je PGD Mengeš na kakršen koli način vpleten v razvezni postopek partnerjev. Zakaj so si vzeli pravico biti razsodnik v tem primeru? Nepojmljivo. Ne le da so zadrževali sredstva, ki so jih ljudje nakazali do 30. septembra, ne le da so Zajca suspendirali in degradirali tudi kot operativnega gasilca, »na račun« Sandija Zajca ima PGD Mengeš zdaj na računu društva 232.753 evrov donacij. Gre za tako visok znesek, kot ga verjetno ni prejelo še nobeno gasilsko društvo do zdaj, PGD Mengeš je recimo v zadnjih petih letih prejelo okoli 114.800 evrov donacij.

Dejstvo pa je, da je društvu uspelo uničiti in očrniti plemenito delo fantov, ki se prvi odzovejo na klic na pomoč.

Kaj bodo z njim, ko bodo ugotovili, koliko od tega je še Zajčevega, nihče ne govori. Dejstvo pa je, da je društvu uspelo uničiti in očrniti plemenito delo fantov, ki se prvi odzovejo na klic na pomoč, ki nesebično pomagajo vsem, ki pomoč potrebujejo. Dragi gasilci, ko boste potrebovali novo gasilsko vozilo ali opremo, se ne čuditi, če bodo računi vaših društev ostali bolj ko ne prazni.