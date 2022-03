Komentar Domna Mala: Vrt in jaz

Mucica, me je nagovorila žena minulo soboto ob osmih zjutraj, ko sem odprl oči in jih nameraval spet zapreti, ne za dolgo, takole en mičken, do devetih. Čisto na začetku se mi je ta ljubkovalni vzdevek zdel prisrčen, sploh pri mojih 190 centimetrih in 105 kilah, ampak sem že kmalu ugotovil, da bo sledilo nekaj, nad čimer mucica ne bo navdušena. Ni me izneverila. Vikend bo lep, a mi boš pomagal na vrtu? Pomlad je paradoksalen letni čas: ona bi se pripravljala na setev in sajenje, mene pa daje spomladanska utrujenost. Ob pol devetih sem že prenašal plohe, količke, motorko, kladivo, žeblje. Za...