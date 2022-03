Sindikalist Branimir Štrukelj je diplomirani zgodovinar, ampak ga bom vseeno malo spomnil na preteklost. Recimo na drugo polovico 19. stoletja, ko so si učitelji popravljali slabe plače s šolnino in bero, to so dobili za cerkovniško delo. Ne samo učiteljev, kar vso javno upravo bi za nekaj mesecev zaposlil v gospodarstvu. Ko so bili slednjega osvobojeni in so bile zaradi ogorčenja staršev odpravljene tudi šolnine, so plače dobivali iz davkov. Ampak te so bile do razpada Avstro-Ogrske nizke, večinoma niso dosegale prihodkov orožnikov, finančnih stražnikov, pometačev uradov, pismonoš, skratka...