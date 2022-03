Do danes je iz Ukrajine zbežal že več kot milijon ljudi. Čez meje se prebijajo z vlaki, avtobusi, avtomobili, 80-letna Piroska Baksa iz vasi Čomonin je s hčerko in 14-letno vnukinjo do Madžarske sedem ur pešačila: »Sprva nisem hotela oditi in pustiti za seboj vsega svojega življenja, a je vnučka začela jokati, da ne gre nikamor brez mene. Našega kužka smo pa izpustili, nismo ga imeli komu dati v varstvo. Vsi bežijo.« Olga Stoliar iz Zaporožja je na Hrvaško prišla z vlakom: »Za nas, ki nismo imeli vozovnice, je bil na razpolago samo en vagon. Vstopali smo en čez drugega, izbr...