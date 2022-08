Kolumna Tanje Cegnar: Opomnik

Izteka se poletje, ki nas je ponovno opomnilo, kako pomembno je, da poznamo dogajanje v naravi in se nanj prilagajamo. Žal nas številni izredni dogodki v preteklosti niso prepričali, da bi se nanje pripravili. V času velike vročine, hude suše, uničujočih požarov, poplav ali pomanjkanja vode veliko govorimo o potrebi po učinkovitem in pravočasnem ukrepanju, da bi učinke takih pojavov omilili in preprečili škodo. A ko se razmere povrnejo v normalo, zagnanost za spremembe hitro izzveni. To smo doživeli že neštetokrat. Vročinske valove dokazano spremlja porast umrljivosti. Če nas je izjemno vro...