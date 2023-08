Slavni pevki zdravila ne pomagajo. Ima neozdravljivi sindrom otrdelosti

Najbolj dragocenih reči v življenju ni mogoče kupiti. In med temi neprecenljivimi zakladi je nedvomno zdravje, ki si ga Celine Dion nikakor ne more povrniti. Čeprav se je kanadska pevka, katere premoženje je ocenjeno na vrtoglavih 750 milijonov evrov, obdala z najboljšimi zdravniki in strokovnjaki, ki so življenje posvetili raziskovanju sindroma toge osebe (ki doleti le enega na milijon ljudi), jim po skoraj enem letu ni uspelo najti zdravila, ki bi zvezdnici lajšalo tegobe. Pozdraviti je sicer ne morejo, saj sodobna medicina za njeno bolezen še ni odkrila zdravila, a s pravo kombinacijo zdravil in ustreznim zdravljenem bi napredovanje bolezni lahko upočasnili. »Ne moremo najti zdravila, ki bi pri Celine delovalo. A pomembno je, da nismo izgubili upanja,« je dejala pevkina sestra Claudette.

Najbolj si želi spet peti in stati na odru. FOTO: arhiv Star Produkcija

Že lansko poletje je morala Celine zaradi zdravstvenih težav, ki jim tedaj še ni poznala imena, odpovedati koncerte. Pestili so jo krči, govorilo se je celo, da so jo začasno paralizirali, v čemer je bilo več resnice kot izmišljotin. Le nekaj mesecev pozneje, oktobra lani, je namreč solznih oči povedala, da so ji zdravniki diagnosticirali neozdravljivo in skrajno redko nevrološko bolezen, sindrom otrdelosti oziroma sindrom toge osebe, ki povzroča otrdelost in togost v trupu in udih, kar spremljajo močni krči. In še, da za bolezen, ki bolnika postopno spremeni v človeški kip, da v najhujšem primeru ne more več ne hoditi in se premikati in ne govoriti, ni zdravila.

Celine trdo gara, da bi si povrnila zdravje, kolikor pač lahko.

A čeprav je diagnoza pevko skoraj strla, je v njej vseeno našla kanček olajšanja, saj ni več tavala v nevednosti, kaj se z njo dogaja. »Diagnoza je bila strašanski šok, a v uteho ji je, da zdaj vsaj ve, proti čemu se bori, in da obstaja zdravljenje, ki ji lahko olajša simptome,« je dejal vir in dodal, da zvezdnica ni izgubila volje in borbenosti. Odločena je namreč, da se postavi na noge in se sčasoma spet vrne na koncertne odre; temu v prid je govorilo tudi dejstvo, da so ji bolezen odkrili še precej zgodaj.

Z najboljšimi strokovnjaki so iskali zdravljenje, ki bi pri njej učinkovalo. S terapevtom športne medicine si je poskušala povrniti moč. A žal po mesecih dela in boja ne more dejati, da se ji je stanje kaj izboljšalo. Nasprotno, k njej se je nedavno vselila ena izmed sester, Linda, ki je Celine hkrati čustvena opora in negovalka. »Kadar je Celine prezaposlena, se pogovorim z Lindo, ki zdaj živi pri njej. Pove mi, da Celine trdo gara, da bi si povrnila zdravje, kolikor pač lahko. Žal še nismo našli zdravil, ki bi pri njej delovala, a pomembno je, da ne izgubimo upanja,« je dejala Claudette in nadaljevala, da verjamejo, da bo Celine nekako uspelo. »Posluša vse, kar ji rečejo strokovnjaki. Že po naravi je zelo disciplinirana.« Pri tem je še dodala, da po njeni presoji njena slavna sestra najbolj potrebuje počitek. »Vedno in pri vsem je dajala vse od sebe in še več. A na neki točki ti telo skuša nekaj povedati, pomembno je, da mu tedaj prisluhneš.«