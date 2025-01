Tragedija ju je spomnila na varuško

Alexandra Pettifer, ki so jo klicali tudi Tiggy, je bila med letoma 1993 in 1999 varuška britanskih princev Williama in Harryja. Varovala ju je tudi po smrti njune mame princese Diane, ki je, spomnimo, konec avgusta 1997 umrla v tragični prometni nesreči v francoski prestolnici Pariz. Nanjo sta se močno navezala, saj ju je med drugim spremljala na številnih počitnicah, po mamini smrti pa jima je pomagala predelovati to težko življenjsko preizkušnjo. Pozneje sta si princa ustvarila vsak svojo družino; prvi se je poročil s Kate Middleton in ostal v Veliki Britaniji, drugi pa z Meghan Markle ter se preselil v Združene države Amerike. Daleč stran od britanskega dvora.

Na prvi letošnji dan pa je princa na obdobje, ko sta dneve preživljala s Pettiferjevo, spomnila tragedija, ki se je zgodila v ameriškem New Orleansu. Tam je 42-letni Shamsud-Din Jabbar z avtomobilom zapeljal v množico, ki je proslavljala novo leto, in ubil 14 ljudi. Med njimi je bil tudi 31-letni Edward Pettifer, pastorek Williamove in Harryjeve nekdanje varuške. Po poročanju britanskega Telegrapha sta princa celo botra enemu od bioloških sinov Pettiferjeve, ki je zdaj stara 59 let.

Edward Pettifer Foto: Reuters

Valižanski princ se je na tragično smrt Edwarda odzval z besedami, da sta skupaj s Kate »pretresena in užaloščena«. »Naše misli in molitve ostajajo z družino Pettifer in vsemi tistimi nedolžnimi ljudmi, ki jih je ta grozljivi napad tragično prizadel,« je še sporočil William. Mrliški oglednik iz New Orleansa je kot preliminarni vzrok smrti 31-letnika navedel »tope poškodbe«. Pettiferjeva družina se mu je poklonila z besedami, da je bil »čudovit sin, brat, vnuk, nečak in prijatelj mnogih«. Princ Harry njegove smrti ni javno komentiral.

V spomin na žrtve napada na znameniti ulici v New Orleansu gorijo svečke. Foto: Afp

Preiskovalci so o 42-letnem napadalcu ugotovili, da je na ulicah priljubljenega predela ameriškega mesta, kjer je kasneje izvedel napad, predhodno namestil dve doma izdelani bombi. »Pridobili smo posnetke nadzornih kamer, ki prikazujejo Jabbarja, kako namešča napravi na mesto, kjer smo ju pozneje našli,« je dejal. Že prej je objavil več posnetkov, v katerih je izražal podporo skrajni skupini Islamska država. V enem je denimo dejal, da je naprej »hotel škodovati družini in prijateljem, a ga je skrbelo, da se naslovnice ne bi osredotočile na vojno med verniki in neverniki«.