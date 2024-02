Šok v Ligi prvakov: še komentator ni imel pojma, kaj se dogaja (FOTO in VIDEO)

Sinoči sta se v Milanu v osmini finala Lige prvakov merila Inter in Atletico iz Madrida. Z 1:0 so zmagali domačini, toda tekmo si bomo zapomnili tudi po dogajanju ob igrišču. Na tribunah San Sira so kamere ujele čudaško oblečenega navijača, z zakrinkanim obrazom in odetega v črno od glave do pet. Za masko se je skrival Kanye West. In kaj je počel ameriški hip hop fenomen na nogometni tekmi?

Nagajanje na Superbowlu

Kanye West, znan tudi kot Yeezus ali preprosto Ye, se v Evropi mudi s koncertno turnejo in v prostem terminu si je vzel čas za sprostitev. Ne nazadnje se mora odpočiti od zadnjega v vrsti škandalov, ki jih je zakuhal v domovini.

Kanye West s partnerko Bianco Censori. FOTO: Marco Bertorello Afp

Še prejšnji teden naj bi ga med Superbowlom, tekmo vseh tekem, prisilno odstranili iz častne lože. In to na zahtevo Taylor Swift, s katero je vse prej kot v prijateljskih odnosih. Nova kraljica ameriškega popa naj bi mu zamerila, ker je kupil vstopnice v sosednji loži.

Zakrinkani junak na Ligi prvakov

Na stadionu v Milanu ga je pričakala veliko bolj gostoljubna atmosfera. Tekmo si je ogledal v družbi žene Biance in raperska kolega Ty Dollar Signa. Njiju so gledalci še prepoznali, Kanye pa se je skrival za črno masko in si za vsak primer s trakom prelepil še oči. Evropski nogometni navdušenci so bili najbrž presenečeni, toda West in druščina niso prišli na San Siro kar tako.

Najbolj predvajana skladba na svetu ta trenutek je Carnival iz albuma Vultures 1, pod katero se je podpisal ravno West, pri repanju pa mu pomaga Ty Dollar Sign. Skladbo je samo v enem tednu slišalo skoraj 30 milijonov ljudi. Marsikdo med njimi pa najbrž ne ve, da v trap uspešnici kot back vokalisti nastopajo tudi navijači Interja.

Navijaške pesmi v na vrhu glasbenih lestvic

Do nenavadnega sodelovanja je prišlo po naključju, ko se je Kanye mudil v Italiji in s sinom Saintom obiskal tekmo med Genoo in Milanom. Kanye, vajen monotonega vzdušja na ameriških športnih prizorišč, je bil nad strastjo nogometnih navijačev naravnost navdušen.

Hiphoper s predsedniškimi ambicijami se je takrat domislil, da bi lahko navijači nastopili na njegovem koncertu. Podrobnosti nore zamisli je z mediji delil britanski manager italijanskih korenin Richard Santoro, ki ga je Kanye prosil za pomoč. Na oder je tedaj želel pripeljati kar 2500 ljudi, a sta ideja in koncert padla v vodo. Američana pa to ni ustavilo in domislil se je novega načrta.

Inter se je proti Atleticu iz Madrida veselil zmage z 1:0. FOTO: Gabriel Bouys Afp

Ker navijačev ni mogel spraviti na oder, jih je povabil v snemalni studio. Santoro, zaljubljen v Inter, je v nekaj dneh na kup zbral 200 najglasnejših navijačev črno-modrih. Snemanje je zahtevalo precej koordinacije, je povedal, a je projekt uspel. Navijanje lahko slišimo v ozadju dveh pesmi, ki sta pristali na priljubljenem albumu.