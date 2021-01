Sestri naj bi polomil gležnje

Pisali smo že, da je v začetku meseca mlajša sestra tajskega kralja Mahe Vadžiralongkorna pristala v bolnišnici s polomljenimi gležnji. Ko se je to zgodilo, so iz palače sporočili, da je 65-letna Sirindhorn med sprehodom nerodno padla, zdaj pa so v javnost pricurljale informacije, da naj bi jo poškodoval brat. Do njih se je dokopal nekdanji šef tajskega dopisništva agencije Reuters Andrew McGregor Marshall, zaupali pa so mu jih viru blizu kralja. Marshallu se v nasprotju z državljani Tajske ni treba bati zakona, ki prepoveduje in ostro kaznuje vsakršno kritiziranje kraljeve družine, zato je informacijo tudi razkril javnosti. Siridhorn naj bi v palači v Bangkoku najprej napadla kraljeva psa, ko je ležala na tleh, pa ji je Vadžiralongkorn z nogo ali palico zdrobil večino kosti v obeh gležnjih. Princeso so operirali, zdaj pa jo čaka dolgo okrevanje. Po besedah zdravnikov bo trajalo vsaj nekaj mesecev, preden bo lahko spet hodila.



Napad se je zgodil, ker je Sirindhorn nasprotovala kraljevi odločitvi, da se poroči z eno od svojih ljubic, ki jo je sicer predlani dal zapreti, saj da se je ves čas prepirala s kraljico in hotela spodkopati njen ugled in položaj. Po desetih mesecih so jo avgusta izpustili in ponovno je postala kraljeva uradna priležnica, zdaj tudi njegova druga žena. Obred je potekal v sredo, na 36. rojstni dan Sininat Vongvadžirapakdi, par pa si je za to priložnost nadel ujemajoča se modra plašča. Da kralj razmišlja o tem, da bi Sininat postala njegova druga žena, je sicer zmotilo veliko Tajcev, še posebno trumo njegovih ljubic, ki so se ji poskušale maščevati tako, da so v javnost poslale več njenih golih in polgolih fotografij, a tudi to kralja, kot kaže, ni odvrnilo od njegove namere.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: