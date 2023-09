Samuel L. Jackson: med snemanjem lahko igra golf

Je eden najbolj plodovitih in dobičkonosnih igralcev vseh časov. Samuel L. Jackson se namreč podpiše pod povprečno kar pet filmov na leto, ti pa so v kinoblagajne doslej navrgli že več kot 25 milijard evrov. S takim izkupičkom se ne more pohvaliti nihče drug. Da si torej lahko privošči muho ali dve, je jasno. Saj oskarjevec ni muhast kot kakšna filmska diva, a med snemanjem zahteva nekaj časa tudi zase.

Igralčev urnik je natrpan. Včasih tudi prenatrpan in 74-letni zvezdnik se je naučil, da je sprostitev skoraj tako nujna kot zrak, ki ga dihamo. Zaradi tega ima v pogodbah zapisano, da mu tudi na snemanjih pripada čas za golf, njegovo najljubšo prostočasno dejavnost.

Ni tedna, da ne bi odšel na zelenico. FOTO: Gallo Images, startraksphoto.com

»Igranje golfa mi morajo po pogodbi omogočiti vsaj dvakrat na teden. Vseeno je, ali se včlanim v bližnji golf klub ali pa me kar s snemalnega prizorišča odpeljejo na igrišče,« je pojasnil hollywoodski zvezdnik in priznal, da golf ni bil ljubezen na prvi zamah. Kljub prigovarjanju prijateljev, naj igro vendar preizkusi, ga ni mikal. Morali so ga celo ukaniti, da je prvič prijel palico v roke. Tedaj pa je vajeti prevzel njegov tekmovalni duh: vadil je, vadil in vadil, dokler igre ni obvladal in je postal najboljši v krogu prijateljev.

Soigralca je našel v Kurtu Russllu (na sliki desno). FOTO: Press

»Prej me h golfu niso mogli pripraviti, zdaj pa z menoj sploh nočejo igrati,« se je namuznil. A soigralcev mu vseeno ne manjka, igro ali dve je odigral že s stanovskim kolegom Kurtom Russllom, golfističnim šampionom Tigerjem Woodsom in kar dvema nekdanjima ameriškima predsednikoma, Billom Clintonom in Donaldom Trumpom. »Golf je zame kot edinca popolna igra. Za vse, kar narediš dobro, gredo zasluge le tebi. Prav tako si za vse, kar gre med igro narobe, kriv le ti sam,« je še razložil, kaj ga je tako pritegnilo.