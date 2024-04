Princesina mama do vratu v dolgovih

Britanskemu dvoru letos res ni prizaneseno s težkimi preizkušnjami. Potem ko sta za rakom zbolela kralj Karel III. in njegova snaha Kate, se je razvedelo še, da je princesina mama Carole Middleton globoko v dolgovih. Carole je konec osemdesetih let prejšnjega stoletja ustanovila podjetje Party Pieces, ki se je ukvarjalo s prodajo okrasja in drugih pripomočkov za organizacijo zabav. Posel se je kmalu tako razcvetel, da je moral mož Michael Middleton pustiti službo pri letalskem prevozniku British Airways ter se ji pridružiti v Party Pieces.

Michael je leta 1989 pustil službo in prišel pomagat ženi v njeno podjetje. FOTO: Andrew Milligan/Reuters

A po desetletjih uspeha in živlenja na veliki nogi si je podjetje v zadnjih letih nabralo za skoraj tri milijone dolgov in maja lani ga je Carole zaprla in razglasila bankrot. Nekako je le poplačala večino dolgov, ne pa vseh, menda še vedno dolguje 300.000 evrov. Od kod jih bo vzela, mama valižanske princese ne ve, noče pa s svojimi finančnimi težavami obremenjevati bolne hčerke, prav tako, po pisanju britanskih medijev, ne želi obremenjevati dvora, še manj prositi za pomoč.

Kate je prepovedala, da jo sprašuje o tem, saj hoče, da se osredotoči na svoje zdravje.

»Middletonovi so od nekdaj izredno povezana družina, a Carole vztraja, da otrok ne bo obremenjevala s svojimi težavami. Prepričana je, da starši takšnih bremen ne bi smeli prelagati na otroke. Kate je celo prepovedala, da jo sprašuje o tem, saj hoče, da se osredotoči na svoje zdravje,« je za britanske medije povedal vir blizu družine Middleton. »Da je podjetje propadlo, je seveda močno prizadelo vse, a Carole je trenutno veliko bolj v skrbeh zaradi Kate,« pa je dejal novinar Afua Hagan, ki britansko kraljevo družino dobro pozna.

Carole bolj kot finance skrbi hčerkino zdravje. FOTO: Bbc Studios Via Reuters

Carole in njen mož Michael sta poleg princa Williama največja opora Kate, ki se bori z zahrbtno boleznijo. »Princesa je javno priznala, da bi brez Williama težko zmogla, enako pa velja tudi za njene starše, čeprav jih običajno ne omenja. A dejstvo je, da sta oče in mati njeno sidro, njena skala, pomagata ji pri otrocih, opravilih, pogovarjata se z njo in jo bodrita,« je dejala britanska poročevalka z dvora Katie Nichol in dodala, da sta Middletonova strašno hvaležna, da so Kate raka odkrili tako zgodaj, ter da je njeno zdravljenje s kemoterapijo zgolj preventivno.