Po šokantnih obtožbah konec ljubezni med zvezdnikom in zvezdnico

Pred dnevi je kot strela z jasnega udarila novica, da se po več kot 20 letih zveze in več kot desetih letih zakona razhajata Isla Fisher in Sacha Baron Cohen. Novico sta, kot je zadnja leta v navadi, delila na družbenem omrežju, na nekoliko nenavaden način, kot sta bila nekoliko nenavadna tudi sama.

Izbrala sta fotografijo, na kateri nosita teniški opravi, ter pojasnila: »Po dolgi partiji tenisa, ki je trajala več kot 20 let, bova končno odložila loparje. Leta 2023 sva vložila zahtevo za razvezo zakonske zveze. Ker sva vedno na prvo mesto postavljala zasebnost, sva se tudi v tem primeru tiho prebijala skozi spremembe v najinih življenjih. Za vedno nama bosta skupni ljubezen in predanost najinim otrokom in ceniva, da boste spoštovali željo najine družine po zasebnosti,« sta zapisala.

2001. leta sta se spoznala.

Njune oboževalce je prav zato, ker par zasebnega življenja nikoli ni obešal na veliki zvon, novica presenetila, tisti, ki igralca bolje poznajo, pa so dejali, da sta imela težave že dlje. »Zakon je začel razpadati leta 2020, ko sta se preselila v njeno rodno Avstralijo, da bi bila Isla bližje staršem, a Sacha tam ni poznal nikogar. Veliko je žrtvoval zanjo, ne le s selitvijo, ves čas njunega zakona ji je poskušal ustreči, kolikor je bilo mogoče. Tudi zdaj močno trpi zaradi razhoda, konec je življenja, ki ga je poznal zelo dolgo,« je britanskim medijem povedal vir blizu komiku.

Zakonca sta se po selitvi nekaj časa trudila, da bi ohranila zvezo, tudi zavoljo njunih treh otrok, a lani je menda dokončno počilo in oba sta najela ločitvene odvetnike, najboljše na otoku. Kljub temu so obema svetovali, naj poskušata zadevo rešiti sporazumno, nasveta pa sta se tudi držala, ne nazadnje sta pred poroko sklenila tudi predporočno pogodbo, težava lahko po mnenju poznavalcev nastane le zaradi njegovih več kot 40 milijonov evrov vrednih nepremičnin, a Islini prijatelji menijo, da se jima bo tudi glede tega uspelo dogovoriti.

Rebel Wilson je Barona Cohena, s katerim je leta 2016 snemala film Gimsby, označila za popolnega bedaka. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Novica o ločitvi je sicer udarila ravno v času, ko je javnost razburila biografija Rebel Wilson, ki se je v enem od poglavij lotila prav Sache Barona Cohena, ki ga je obtožila spolnega nadlegovanja med snemanjem filma Grimsby, kjer je upodobila njegovo dekle. Kljub temu da je imela Rebel v pogodbi jasno zapisano, da se pred kamero ne bo slačila, naj bi jo britanski komik menda silil ravno v to, dajal povsem neprimerne komentarje in ves čas namigoval na obscenosti.

»Po prvem incidentu bi morala zapustiti snemanje. Morala bi se vrniti v hotel in se nikoli vrniti. A takrat sva imela istega agenta, ki je potegnil z njim in me prepričal, da sem ostala,« je med drugim zapisala Rebel, ki je 54-letnega igralca, ki se je v spomin ljudi po svetu najbolj vtisnil kot Borat, označila za popolnega bedaka, medtem ko za njegovo ženo Islo, s katero je prav tako že sodelovala, ni imela žal besede.

In Rebel menda ni bila edina žrtev nadlegovanja britanskega igralca, kot je povedala v nedavnem intervjuju, jo je menda po izidu biografije kontaktiralo nemalo žensk, ki prav tako trdijo, da jih je nadlegoval Baron Cohen, a se še odločajo, ali bi se tudi javno izpostavile, kot je to storila sama. Igralec je očitke avstralske komičarke sicer ostro zavrnil.

»Čeprav se zavedamo, da je pomembno povedati, kar nekomu leži na duši, pa so omenjene trditve neresnične, za kar obstaja mnogo dokazov, med njimi dokumenti, posnetki in pričevanja očividcev, ki so bili prisotni med snemanjem filma Grimsby in v zakulisju,« so se na pisanje Wilsonove odzvali predstavniki Barona Cohena, Isla Fisher medtem ves ta čas zadeve ni komentirala, vsaj ne javno.

Preden sta se poročila, je Isla sprejela njegovo judovsko vero.

Fisherjeva, ki se je staršem škotskih korenin rodila v Omanu, a je večino življenja preživela v Avstraliji, je Barona Cohena spoznala leta 2001 na zabavi v Sydneyju. Tri leta pozneje sta se zaročila, usodni da pa sta dahnila šele marca 2010 v Parizu, pred tem je Isla sprejela moževo judovsko vero, tudi poročni obred je bil judovski. Prvega od treh otrok sta dobila tri leta pred poroko, drugi je na svet privekal leta 2010 in tretji pet let pozneje. Sprva je družina čas preživljala med Los Angelesom in Londonom, nato so se pred štirimi leti preselili v Sydney.