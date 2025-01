Od kriminala do zvezd: Denzel Washington razkriva svoje življenjske prelomnice

Ameriški igralec Denzel ­Washington je prvega oskarja prejel leta 1990, v igri za filmske nagrade ostaja tudi pri 70 letih, ki jih je praznoval te dni. V monumentalnem epu režiserja Ridleyja Scotta Gladiator II ima stransko vlogo, za katero je že bil nominiran za zlati globus. Poznavalci napovedujejo, da bo njegovo ime najverjetneje tudi na seznamu nominacij za oskarje, ki ga bodo objavili sredi januarja.

Kot igralec v stranski vlogi je bil leta 1988 prvič nominiran za oskarja, in sicer za vlogo južnoafriškega borca za svobodo Steva Bika v drami Krik za svobodo. Dve leti pozneje je oskarja tudi prejel – za stransko vlogo v drami o državljanski vojni Bitka za slavo. Prepoznavni karakterni igralec je prejel zlati kipec za najboljšega igralca še za svojo prvo vlogo zlobneža v trilerju Dan za trening in leta 2002 postal šele drugi temnopolti igralec s to nagrado.

Užival mamila in alkohol

V intervjuju za ameriško revijo Esquire je nedavno odkrito spregovoril o svojih vzponih in padcih. V rodnem Mount Vernonu v zvezni državi New York se je kot najstnik na ulici seznanil s kriminalom in je užival mamila, je pa imel dobra vzornika v delavnih, toda ločenih starših. Bralcem je razkril, da je pri 60 letih prenehal čezmerno piti alkohol. »Svojemu telesu sem povzročil veliko škode. Ampak vidite, zdaj sem čist.« V intervjuju je povedal, da je oboževal vino.

Denzel Washington v filmu Philadelphia iz leta 1993. Foto: Rights Managed

»Nikoli nisem bil odvisen od heroina. Nikoli nisem bil odvisen od kokaina. Pokusil sem oboje, a me ni zasvojilo. Nikoli nisem bil odvisen od žganih pijač. Vedno pa sem rad počasi srkal vino. Zelo subtilno. Pil sem samo najboljše. Odpiral sem tudi steklenice za skoraj 4000 evrov.« Vedno je naročil le dve steklenici najdražjega vina. Ko ga je žena nekoč vprašala, zakaj naroča po dve, ji je pojasnil, da zato, ker bi vina, če bi ga imel več, popil več.

Washington je tudi uspešen producent. Pri filmu The Piano Lession, ki ga je produciral, so sodelovali tudi njegovi otroci, sin Malcom (33) je podpisal režijo, sin John David (40) igra v glavni vlogi, hči Katia (37) je koproducentka. Z ženo Pauletto Pearson, s katero ima štiri otroke, je Washington poročen več kot 40 let.