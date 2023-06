Marc Anthony (54) je dobil sedmega otroka, prvega s 30 let mlajšo ženo

Pevec Marc Anthony je že sedmič postal očka. 54-letnik in njegova 24-letna žena Nadia Ferreira sta se v nedeljo razveselila prvega skupnega otroka. »Bog ima vedno popolno časovnico. Vesel očetovski dan,« sta zapisala v skupni objavi na Instagramu. Novica je namreč prišla v javnost ravno na dan, ko Američani praznujejo očetovski dan.

Anthony ima z Jennifer Lopez dva otroka, dvojčka Maxa in Emmo. Iz razmerja z Dayanaro Torres ima dva sinova - Ryana Adriana in Cristiana Marcusa, z Debbie Rosado pa sina Chasea in hčerko Ariano.