Kraljica Elizabeta II. z novima prijateljema

Obiskovalci Buckinghamske palače so bili nad njimi vedno navdušeni. FOTO: Ross Land/Getty Images

Britanska kraljicaje velika ljubiteljica živali, še posebno so ji pri srcu konji in psi pasme corgi oziroma valižanski ovčar. Slednje obožuje že od mladosti, ko je za 18. rojstni dan v dar prejela svojo prvo psičko Susan, nato pa je valižanske ovčarje večino življenja tudi vzrejala. Psi, vsi so bili potomci njene prve psičke, so jo spremljali na vsakem koraku, tudi med uradnimi obiski tujih pomembnežev so tekali ob njej po Buckinghamski palači in se motali navdušenim gostom med nogami.Kraljica je vedno, najsi je imela še tako veliko dela, poskrbela, da je sama pripravila njihove obroke, vsaj enkrat na dan se je z njimi odpravila na sprehod. Poleg valižanskih ovčarjev, v vseh teh letih jih je imela skupno več kot 30, so kraljici zadnja leta družbo delali tudi mešanci in jazbečarji, tako imenovani dorgiji. Tudi te je vzrejala sama, in sicer je eno od potomk ovčarke Susan križala z jazbečarjem svoje zdaj že pokojne sestre princesePotem, ko je eden lanske jeseni poginil, je kraljici ostala le še psička Candy, zdaj pa se je razveselila dveh novih mladičkov svoje najljubše pasme, ki ju je dobila v dar. Katerega spola sta nova valižanska ovčarja, ni znano. Elizabeta II. je sicer že nekajkrat dejala, da pri tej starosti ne želi postati skrbnica novih psov, saj noče, da bi po njeni smrti ostali sami, a trenutno 94-letna vladarica preživlja izjemno težke čase in pasja družba ji bo dobro dela, se strinjajo tisti, ki jo poznajo.Njen mož, ki bo junija praznoval stoti rojstni dan, je že skoraj en mesec v bolnišnici, tam naj bi ostal še nekaj tednov, zaradi nevarnosti, da bi se okužila s covidom-19, pa so ji obiske odsvetovali. Dodatne preglavice ji znova povzročata še vnuk princin njegova žena, njun pogovor zter očitki, ki sta jih namenila kraljevim, so namreč monarhijo pahnili v globoko krizo.