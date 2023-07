Konec ljubezni med zvezdniškima lepotcema

Nedvomno sta bila eden najlepših zvezdniških parov. Ona kolumbijska seks bomba, on izklesani žrebec iz filmov o Vročem Miku. A čeprav je bila vzajemna seksualna privlačnost tista, ki je pred devetimi leti prvič povezala Sofio Vergara in Joeja Manganiella, ta ni bila tudi dovolj, da bi skupaj dočakala večnost. Po nekaj manj kot osmih zakonskih letih sta zdaj namreč naznanila ločitev.

Na družbenih omrežjih sta rada delila fotografije svojega na videz popolnega življenja, se v fotoaparat zaljubljeno smejala in objemala. Nato pa je zvezdnica svoj rojstni dan pred desetimi dnevi praznovala v Italiji s prijatelji. Joe ji je zgolj skopo napisal »vse najboljše«, na kar se Sofia – zanjo zelo netipično – niti odzvala ni. V tistem so se ljudje tiho začeli spraševati, ali si golobčka morda nista prišla navzkriž. A še preden bi to dobro ubesedili, že je zvezdniški parček odvrgel bombo, da sta sprejela »težko odločitev, da se ločita«. V uteho jima je morda le, da na vidiku najverjetneje ni žolčne ločitvene borbe za premoženje, saj sta pred poroko leta 2015 podpisala jekleno trdno predporočno pogodbo, pa tudi med njunim skupnim življenjem je Vergarova, ki se je večkrat znašla na vrhu najboljše plačanih televizijskih zvezdnic, pazila, da so bile njune finance skrbno ločene.

Ko je bilo konec medenih tednov in ju je minila slepa zaljubljenost, sta mednju začeli posegati njuni različni osebnosti. FOTO: Osebni arhiv

Kot dan in noč

Oba sta lepa, slavna in bogata. A tu se njune skupne točke končajo. Kot osebi sta si različna kot noč in dan. In čeprav je bilo prav to tisto, kar ju je od začetka privlačilo kot magnet, ne nazadnje se nasprotja že pregovorno privlačijo, so bile na koncu prav te osebnostne razlike tiste, ki so pokopale njuno strast in ljubezen. Joe je namreč v resnici precejšnji zapečkar, ki prosti čas najraje preživlja v igranju videoiger, prebira stripe in gleda superjunaške filme. Sprosti se v telovadnici in z meditacijo.

Sofia pa kot njegovo diametralno nasprotje obožuje vse, kar ji je prineslo zvezdništvo. Razkošna potovanja, izbrane večerje, zvezdniške zabave, preprosto biti zvezdnica, tega se ne more prenasititi. »Poleg tega so ji vse življenje govorili, kako lepa je, kar ji je nekoliko stopilo v glavo. Ob tem pa še njen latino temperament z zelo kratko vžigalno vrvico, zaradi česar lahko eksplodira ob že precej majhni stvari. Nasprotno pa je Joe umirjen in stvari najraje spregleda. Vsega tega na začetku nista videla, bila sta preveč nora drug na drugega, sčasoma pa sta vendar začela spoznavati tudi ti njuni plati, zaradi česar sta si začela iti na živce in sta vse več časa začela preživljati ločeno,« je povedal vir.

Rojstni dan je v Italiji praznovala s prijatelji. FOTO: Osebni arhiv

Prve večje razpoke v njunem razmerju so se menda začele kazati med pandemskim zaprtjem, ko je Sofia še vedno dobivala delo, medtem ko je Joe večinoma tičal doma. Tedaj sta snela rožnata očala brezglave zaljubljenosti in začela zaznavati, kako različni osebi sta. Tista pika na i pa je bila Sofijina ljubezen do zabav in pitja koktajlov v krogu prijateljev. »Imela sta se lepo in nedvomno sta zdržala precej dlje, kot so sprva menili nekateri njuni prijatelji,« je dejal vir in dodal, da je bil eden glavnih razlogov, da sta se odtujila in zdaj razšla, igralkina ljubezen do zabav in druženja ob alkoholu. Manganiello je namreč ozdravljen alkoholik, »nikoli ga na tihem ne neha skrbeti, da se ne bi spet vdal in začel piti, zato se vsaki skušnjavi najraje ogiba v velikem loku«. Kar je pomenilo, da je Sofia pogosto sama hodila ven in po zabavah, kar zanj ni bilo lahko. In po zabavah je v zadnjih mesecih hodila vse več, kar ni bilo neopaženo. »Zadnjih nekaj mesecev je živela, kot bi bila samska ženska,« so menda opazili njeni poslovni sodelavci.

Zakon je pokopala tudi njena ljubezen do koktajlov. FOTO: Osebni arhiv