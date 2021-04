Glasbeni svet v šoku: reperjevo življenje visi na nitki

Reper(50), čigar pravo ime jeje v bolnišnici v kritičnem stanju. Mediji poročajo, da je vseh njegovih 15 otrok na poti v New York, da bodo v njegovih poslednjih urah življenja ob njegovi strani. Pri življenju ga menda držijo le še medicinski aparati. Zdravniki niso optimisti, v javnosti so se že tudi pojavile informacije, da so ga odklopili z aparatov, a je kasneje njegov odvetnik to zanikal in povedal, da je prišlo do 'šuma v komunikaciji'.Sorodniki so za TMZ povedali, da je DMX izgubil zavest, nato pa so ga kar 30 minut oživljali, preden so ga prepeljali v bolnišnico. V tem času naj bi bil dlje časa brez kisika in utrpel hude možganske poškodbe. Kaj točno se je zgodilo, še ni znano, nekateri mediji poročajo, da je šlo za predoziranje z drogami, njegovi sorodniki pa trdijo, da je doživel infarkt.Njegova družina je v uradni izjavi zapisala, da je njegovo stanje resno, vendar da je bil vedno borec, ki se nikoli ne preda, in da cenijo vso podporo, ki so je deležni.