Ena najbolj seksi žensk na svetu na brutalen način odslovila športnega zapeljivca

Za nekatere je usodno sedmo leto zakona oziroma razmerja, za bolgarskega teniškega igralca Grigorja Dimitrova (31) in njegovo izbranko, igralko in manekenko Madalino Diano Ghenea (35) pa je bil usoden sedmi mesec njune zveze. Slavni par, ki neutrudno polni medijske naslovnice, se je razšel.

Da stvari niso v redu, je bilo jasno, ko sta romunska lepotica, ki je izredno podobna Sophii Loren, čeprav po številnih posegih na obrazu in telesu, in bolgarski teniški igralec z Instagrama izbrisala vse skupne fotografije. In imela sta si kaj povedati, ne da bi koga imenovala poimensko.

»Zvestobe ni mogoče kupiti z denarjem,« je zapisal 32-letni Dimitrov, Ghenea pa mu je odgovorila z naslednjimi besedami: »Odpovedati se začasni zabavi za gradnjo trajne stabilnosti ni izguba.«

Konec ljubezni

In kaj je pravzaprav vzrok za propad viharne ljubezni? Tega nista neposredno objavila, imajo pa zato njuni romunski in bolgarski navijači in sledilci različne teorije. Tako Bolgari trdijo, da je Ghenea od svojega fanta zahtevala 500 tisoč evrov za začetek njenega modnega posla, kar je ta zavrnil in to je bila kaplja čez rob.

Madalina Diana Ghenea FOTO: Sarah Meyssonnier, Reuters

Romuni pa trdijo, da je lepotica Dimitrova ujela z drugo. Komu verjeti – odločite se sami.

Madalina, ki se je rodila in odraščala v Slatini v Romuniji, se je leta 2007 pojavila v videospotu za pesem Il tempo tra di noi italijanskega glasbenika Erosa Ramazzottija. Na velikem platnu je debitirala leta 2011, ko je igrala v italijanskem filmu I soliti idioti. Gledalcem je morda najbolj znana po upodobitvi Sophie Loren v filmu Hiša Gucci. Bila je v razmerju s hollywoodskima lepotcema Leonardom DiCapriom in Gerardom Butlerjem.

Dimitrov pa je znan kot velik zapeljivec, med drugim so ga povezovali z rusko teniško igralko Marijo Šarapovo in pevko Nicole Scherzinger, poroča Jutranji list.