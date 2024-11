Elon Musk zakuhal nov škandal

Vsak ima svoj način uživanja v določenih jedeh. Nekateri za pico uporabljajo pribor, drugim se zdi bolj okusna, če trikotnik primejo v roko, tudi burgerje mnogi jedo z vilicami in nožem, krompirček pa ali pomakajo v izbrano omako, ali pa slednjo prelijejo po njem.

Čisto svoj način pa ima Elon Musk, ki je povzročil nemalo razburjenja, ko se je na spletu pojavila fotografija, na kateri z novoizvoljenim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na njegovem zasebnem letalu uživa v Trumpovi najljubši hitri hrani. Iz fotografije je bilo namreč razvidno, da je Elon paradižnikovo omako polil kar po krompirčku, ko je bil ta še v kartonasti embalaži, način, ki doslej večini ni bil poznan.

»Še vedno sem nervozen, ko pomislim, da je Elon kečap polil po krompirčku, ne da bi ga stresel iz embalaže. Smešno početje,« je pod fotografijo zapisal uporabnik družabnega omrežja, drugi pa: »Elon, tako se ne je krompirčka, kaj je narobe s tabo?« »Diabolično, a ne presenetljivo obnašanje Elona,« pa ga je opisal tretji, neki drugi pa je ustanovitelja Tesle in SpaceX zaradi njegovega načina uživanja te priljubljene priloge označil za »omejenega jamskega človeka« ter »psihopata«.

A medtem, ko so se nekateri norčevali iz Elona Muska, so drugi na posnetku, na katerem sta med drugim še Trumpov sin Donald mlajši in bodoči minister za zdravje Robert F. Kennedy mlajši, izpostavili izraz na obrazu slednjega. »Robert je moral pogoltniti to hrano, da bi svojemu šefu pokazal, da v njej ni kemikalij,« je zapisal spletni uporabnik, da je ravnokar zaužil kup škodljivih snovi, se je strinjal tudi drugi, ki je zapisal: »Njegov obraz pove vse, mislim, da je bil na smrt prestrašen, ko je dobil predse to hrano.«