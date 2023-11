Avtobus Shanie Twain zletel z avtoceste

Petkratna dobitnica grammyja Shania Twain tudi pri 58 letih zažiga. Kanadska zvezdnica, ki se med country pevkami lahko pohvali kot tista z najbolj dobičkonosnimi turnejami, saj so ji navrgle že skoraj 420 milijonov evrov, trenutno namreč niza koncert za koncertom tekoče in skupaj že pete glasbene turneje Queen of Me, ki pa bo najbrž zastala.

Eden od njenih avtobusov in tovornjak za prevoz opreme sta bila okoli sedmih zjutraj na poti med krajema Winnipeg in Saskatoon v njeni domači Kanadi namreč vpletena v hudo prometno nesrečo, v kateri je bilo poškodovanih kar 13 članov njene ekipe. Sreča v nesreči je zgolj, da nihče ni v smrtni nevarnosti.

Kriva poledenela cesta

Podrobnosti še niso znane, a najverjetneje je bila kriva poledenela cesta, saj sta avtobus in tovornjak zapeljala z avtoceste ter prevrnjena in precej potolčena pristala v snegu. »Zelo smo hvaležni reševalcem, da so se tako hitro odzvali in prihiteli na pomoč,« je dejalo pevkino vodstvo Maverick Management. Brez hitre pomoči bi bilo lahko precej huje. Nekaterim se je uspelo rešiti iz pločevine skozi loputo za zasilni izhod, številne pa so morali iz razbitin izvleči reševalci. »Odstranili smo vetrobransko steklo, okna zasilnih izhodov, pa tudi steklo zadnjega okna. Počasi, drugega za drugim, smo potnike izvlekli na varno,« je povedal vodja gasilcev Dwayne Stone.

Pevke ni bilo v avtobusu, ki je zletel s ceste, toda trinajst poškodovanih je v bolnišnici, zaradi česar je vprašljiv naslednji koncert. »Prosimo za potrpljenje, medtem ko skrbimo za našo glasbeno družino. Na prvem mestu je njihovo zdravje,« je še sporočilo pevkino vodstvo, ničesar pa o odpovedi koncerta ali dveh.