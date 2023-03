Zvezdnica iz Prijateljev dobila zvezdo na pločniku slavnih

Odraščala je v mestecu ameriške zvezne države Alabama, kjer so bili ljudje, ki jih je poznala, bodisi zdravniki bodisi delavci. O zabavni industriji se nikomur ni niti sanjalo, zaradi česar se je Courteney Cox zdel uspeh v Hollywoodu približno tako verjeten in možen, kot bi bil zanjo polet na Luno. »Nikoli v milijon letih. Za nekoga iz Alabame se je to zdelo nemogoče,« je zato presunjeno dejala. Ne le, da ji je uspel preboj v filmsko meko, temveč se je na bulvarju slavnih zdaj zalesketala še zvezda z njenim imenom.

Igrala je tudi v filmski franšizi Krik. FOTO: Paramount

Nesmrtno slavo ji je prinesla vloga nekoliko nevrotične, s čiščenjem obsedene, a tudi skrajno simpatične Monice Geller v humoristični seriji Prijatelji. Toda serija, nedvomno ena najbolj kultnih v televizijski zgodovini, je ni spremenila le v enega najbolj prepoznavnih obrazov na svetu, z vlogo je v svojih soigralcih dobila tudi dosmrtne prijatelje, že svojo drugo družino.

»Biti njen prijatelj pomeni biti del njene družine. In za to je zaslužna prav ona. Od trenutka, ko sva se spoznali, je bila le topla, ljubeča, vedno v pomoč,« je ob slavnostnem razkritju zvezde dejala Courteneyjina najboljša prijateljica in soigralka iz Prijateljev Jennifer Aniston, ki pa vseeno ne verjame in noče verjeti, da se je od tedaj odvrtelo že 30 let. V podobnem tonu pa je nadaljevala Lisa Kudrow, češ da gre Courteney zasluga, da so s soigralci postali družina, »postali smo ena najtesneje povezanih, ljubečih igralskih zasedb v televizijski zgodovini. Vedno in ne glede na vse smo se podpirali in drug drugemu krili hrbet.«

Igralka je na svojo karierno pot sicer zakorakala takoj po koncu srednje šole, ko se je s sanjami o igri preselila v New York in nemudoma dobila delo kot manekenka. »To je šlo lahko,« je v tistem pomislila, že v naslednjem hipu pa spoznala, da mora spremeniti prav vse na sebi. »Videli so svež obraz in me nato spremenili od nog do glave. Povedali so mi celo, da sem po novem iz Kentuckyja, ne iz Alabame, spremenili pa so mi tudi ime, da sem se morala predstavljati s priimkom Myles. Zakaj, nimam pojma. Vem le, da si niti v najbolj divjih sanjah nisem upala pomisliti, da me čaka kariera, kakršna je bila pred mano.«

Courteney je že 2750. oseba s svojo zvezdo na pločniku slavnih. A komaj druga od prijateljev, ki ji je to uspelo. Ob njej jo je doslej dobila le Jennifer Aniston.

Kot popolni zelenki se ji je zdelo nemogoče, da bo nekoč dobila vlogo v eni najuspešnejših serij v zgodovini televizije in bo v njej imela eno vodilnih vlog v vseh 236 epizodah. Po Prijateljih pa je dobila še vlogo v grozljivki Krik, ki pa je bila komaj začetek uspešne franšize s sedaj že petimi nadaljevanji.