Noro! Na evrovizijskem odru nas bo zastopala skupina LPS (VIDEO)

V finalnem večeru prireditve Ema se je na odru po vrsti zvrstilo 12 kandidatov: Anabel (Tendency), Stela Sofia (Tu in zdaj), Manouche (Si sama?), Leya Leanne (Naked), BQL (Maj), Gušti feat. Leyre (Nova romantika), July Jones (Girls can do anything), David Amaro (Še vedno si lepa), LPS (Disko), Hauptman (Sledim), LUMA (All in) in Batista Cadillac (Mim pravil). Vsi so upali na zmago, a ta je lahko pripadla le enemu. Na koncu, ko so se sešteli glasovi publike in pet petčlanskih žirij (oboji so prispevali polovico glasov), je bilo jasno, da je zmagovalec Eme 2022, ki bo na Evrovison Song Contestu v Italiji predstavljal Slovenijo, je skupina LPS.

»To je nenormalno. Že vrsto let spremljamo Evrovizijo. To je znak, da gre mladina gor v glasbi. Hvala vsem za glasove.« To je bila prva izjava zmagovalcev po razglasitvi.

Skupina LPS ali Last Pizza Slice se je zbrala konec leta 2018 v glasbeni sobi Gimnacije Celje center. Tam že nekaj let prirejajo glasbeno tekmovanje Centrovizija, kjer se dijaki predstavijo ali z evrovizijsko popevko ali lastno skladbo. LPS so s svojo prvo avtorsko skladbo Nepravilnosti lani zmagali. Skupino sestavljajo Filip Vidušin, Gašper Hlupič, Mark Semeja, Zala Velenšek in Žiga Žvižej, igrajo pa mešanico soula, funka, rocka in jazza. Če so na začetku preigravali tuje uspešnice, pa zdaj težijo k avtorski glasbi. Skladbo Disko so prvič predstavili na Emi Freš, letošnjem predizboru za novince na glasbenih odrih.

Na družbenih omrežjih završalo

Kot vsako leto, tudi tokrat Ema dviguje veliko prahu. Po razlasitvi so se vsuli tudi komentarji na družbenih omrežjih, ki na eni strani izkazujejo veliko podporo mladim zmagovalcem, drugi pa so zgroženi.