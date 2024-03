Zaplesal bo v poletje

John Newman, eden izmed glavnih nastopajočih drugega dne Sea Star Festivala, bo maja letos zablestel na glavnem odru Tesla Main Stage v impresivni laguni Stella Maris s svojim hibridnim DJ setom. To bo njegov drugi nastop na Hrvaškem. Didžej, producent in kantavtor bo šesto edicijo festivala popestril s svojim edinstvenim stilom in svetovnimi uspešnicami ter z občinstvom zaplesal v poletje. Poleg Johna Newmana pa bodo na glavnem odru nastopili že napovedani Offenbach, Ian Asher, INIKO, ARTBAT, Hot Since 82, Deborah De Luca, Joker Out in Butch Cassidy.

Newman je danes eden najvidnejših svetovnih pop vokalistov. Čeprav mu je odrski preboj uspel po sodelovanju z Rudimental pri skladbi Feel The Love, je nadarjeni Anglež s svojim debitantskim singlom Love Me Again leta 2013 v hipu osvojil občinstvo, lestvice in radijske valove po vsem svetu. Navdihnjen s temo ljubezni in romantičnih odnosov besede preliva v besedila, polna plesnih in nalezljivih melodij. Piše, komponira in aranžira lastno glasbo, s svojim pristnim slogom in značilnim glasom pa izstopa iz množice.