Zaljubljena Boris in Milena v spotu Omarja Naberja (FOTO)

»Verjameva, da vam bo Glas srca všeč, da se boste v pesmi našli tudi sami, jo vzeli za svojo in vam bo ogrela srce,« sta ob predstavitvi pesmi in videospota zanjo dejala Omar Naber in Saša Lešnjek. Glas srca je nežna in ganljiva balada, ki pripoveduje zgodbo starejšega para, ki svojo magično ljubezen neguje že vrsto let. Dogajanje nas popelje v prelep gorski svet, poln čustvenih prizorov, iskrene ljubezni in čarovnije. Boris Cavazza in Milena Zupančič sta tista legendarna igralca, ki sta končni podobi videospota dodala toplino in vsebino.

Združila sta moči.

»Borisa in Mileno poznam že dolgo in oba sta me pri mojem delu tudi vedno podpirala, kar si štejem v veliko čast. Oba sta na snemanju delovala kot resnično zaljubljena in zaslužita si status, ki ga imata danes,« je o sodelovanju z igralcema dejal Omar. »Ko se v glasbeni karieri lahko pohvališ s tem, da si dvakrat stal na evrovizijskem odru, priznam, da je ta dosežek kar težko preseči,« pravi Omar, ki svoje kariere nikoli ni postavil na stranski tir. Vedno skrbno in premišljeno izbira pesmi, ki jih pošlje v svet. Tudi zato je po tehtnem premisleku tokrat k sodelovanju povabil mlado, nadobudno in talentirano Sašo. »O njej lahko govorim samo v presežnikih. Izjemna pevka je in hkrati srčna in čudovita oseba. Ponosen sem, da vam lahko danes skupaj predstavljava pesem Glas srca,« o sodelovanju še pove Omar, ki prizna, da sporočilo pesmi odstira to, po čemer hrepenimo vsi, tudi on. Trdno in neuničljivo ljubezen med moškim in žensko, ki traja vse življenje. Pravi, da je Glas srca nekakšen korak proti zrelejšemu obdobju njegovega življenja, ki pa mu bo, kot pravi sam, vedno dodajal malo navihanosti in živahnosti.

A tudi Saša Lešnjek ni kdor koli, čeprav se v javnosti ne pojavlja veliko. Največji slovenski muzikali, popevke, poletne noči, razprodan samostojni koncert, album in ljubezen do glasbe so tisti faktorji, ki jo uvrščajo v sam vrh slovenske glasbe.

»To, da sem posnela duet z Omarjem, je zame potrditev, da delam dobro in stopam po pravi poti,« o sodelovanju pove Saša, ki je že več kot dve leti srečno poročena z glasbenikom Alexom Volaskom. Tokrat se je Omar pod skladbo podpisal sam, besedilo pa je delo njegovega basista Tomaža Urgla, ki ga je namenil svojim staršem za 70. rojstni dan.