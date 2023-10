Z odra na grob svojega idola

Pang Ka-Pang je dirigent trenutno največje svetovne orkestralne senzacije, kitajskega orkestra iz Sudžova. Pred kratkim so v sklopu evropske turneje obiskali tudi Slovenijo. V ljubljanskem Cankarjevem domu so navdušili občinstvo z edinstvenim igranjem in repertoarjem, ki vsebuje le dela, ustvarjena prav zanje. Sloviti dirigentski maestro pa si je med obiskom Slovenije izpolnil tudi željo, ki jo je imel že nekaj časa.

Pred odhodom iz Ljubljane si je vzel čas za zasebni obisk, in sicer grob nemškega dirigenta Carlosa Kleiberja, ki je pokopan v Sloveniji ob svoji življenjski sopotnici iz Zagorja ob Savi Stanki Kleiber, rojeni Brezovar. Pang slovitega predhodnika naravnost obožuje. »Seveda je še veliko drugih mojstrov, ampak vsako Kleiberjevo delo lahko imenujemo klasika,« pravi Pang.

S Kleiberjem se je Kitajec srečal na podiplomskem študiju, med pisanjem seminarske naloge. V njej je primerjal isto delo v izvedbi 10 dirigentov in za Kleiberja meni, da je bil najboljši od vseh. O tem je prepričan še dandanes. Nemški maestro je na Kitajskem zelo cenjen. »Naredil je velik vtis, predvsem z novoletnimi koncerti leta 1989 in 1992,« nam je pojasnil Pang.

Da bo obiskal idolov grob, so vedeli tudi člani orkestra. Do pokopališča, kjer počiva Kleiber, je bilo nekaj dodatne vožnje iz Ljubljane, saj je bilo treba na Konjšico pri Litiji, v zasavske hribe, kjer je Kleiber tudi živel in umrl. »Grob je tik ob cerkvi, in ​​ko smo izstopili iz avta, je zvon v cerkvi zvonil natanko šest minut. Čutil sem, da je to znak boga,« nam je zaupal Pang.

Na Konjšici je tudi Kleiberjeva muzejska soba, in Pang Ka-Pang si jo je ogledal. V njej je opazil fotografijo Kleiberjevega koncerta v Cankarjevem domu iz leta 1997. »Ponosen sem, da sem kot dirigent lahko nastopil v eni od koncertnih dvoran, kjer je nastopal,« je še poudaril. Pang je na maestrov grob, v katerem je pokopan z ženo, položil cvetje.