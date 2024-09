Simpl Lajf mnogim popestril poletje

Na Guštovi mestni plaži v Celju in v kavarni pri Mišku Knjižku pri celjski knjižnici je to poletje večkrat popestrila z glasbenimi nastopi skupina Simpl Lajf. Svoje posnetke z nastopov pa so člani objavili tudi na portalu youtube in pri marsikaterem poslušalcu vzbudili pozornost. Kot nam je povedala Urška Videnšek, članica skupine, ki piše besedila in melodije pesmi, ki so pri marsikom vzbudile pozornost, so preostali člani skupine kitarist Erik Šnajder, cajon igra Sašo Prvinšek, bas kitaro pa Primož Pavlin.

»Naša zgodba se je sicer začela že pred približno štirimi leti, ko sem igrala in pela sama. Imela sem precej lastnih avtorskih pesmi in sem želela sodelovati z enim kitaristom. Posnela sem videooglas in v njem kar v rimah sporočila, da iščem kitarista. Ta se je tudi našel, čez čas pa sta se nam pridružila še dva člana. V tem sestavu pa igramo približno pol leta,« nam pove Urška.

Spoznali so se na snemanju

Zanimivo je, da so se s Sašem in Erikom spoznali na nekem snemanju, še preden so ustanovili skupino. »Ko se je menjala stara zasedba, smo se z njima povezali v bend. Pa tudi fant, ki nas je takrat snemal, nas zdaj spremlja na koncertih in nam pomaga s snemanji in fotografiranjem,« nam pove Urška.

Zelo se veselijo izida prve samostojne skladbe, za katero bodo posneli tudi videospot. FOTO: osebni arhiv

In doda, da se jim je na oglas na facebooku kot zadnji javil še Primož, in ko so se dobili na prvem srečanju, so bili vsi navdušeni. »Res smo se lepo ujeli in zdaj skupaj pišemo to našo glasbeno zgodbo. So pa vse naše pesmi avtorske. Besedila in melodije sedanjih pesmi sem napisala jaz, tudi inštrumentale. Eno pesem sva ustvarila skupaj z Erikom. On je ustvaril glasbeno podlago, jaz sem dodala besedilo in melodijo. Trenutno smo v procesu skupnega ustvarjanja novih pesmi, kmalu pa se nadejamo izida našega prvega singla, ki ga bo spremljal tudi naš prvi videospot,« še pove Videnškova.

Kot rečeno, so to poletje večkrat igrali v Celju. »Smo pa že igrali tudi v Ljubljani, na prazniku glasbe, ter v več lokalih v Mariboru. Veselimo se novih koncertov,« pravi Urška, ki je po izobrazbi aranžerski tehnik, že od osnovne šole igra kitaro, petja pa se je intenzivno učila eno leto. Basist Primož ima za seboj štiri leta programa master class iz bassa pri učitelju ​Mateju Hotku v zasebni glasbeni šoli, Sašo se je šest let učil kitaro in teorijo v nižji glasbeni šoli, enako tudi kitarist Erik.