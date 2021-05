Prijatelji bodo igrali sami sebe

Čez noč do slave

V četrtek bo na slovito oranžno zofo v kavarni Central Perk znova sedlo šest najboljših prijateljev, ob dogodivščinah katerih smo se smejali, kdaj tudi jokali vse desetletje.Na male zaslone končno prihaja Friends: The Reunion, a le za naročnike programske sheme, ki vsebuje tudi HBO Max, preostali bodo morali še nekoliko počakati. Težko pričakovano nadaljevanje ene najbolj priljubljenih humorističnih serij vseh časov bi se moralo zgoditi že lani, a je pandemija ustvarjalcem prekrižala načrte in snemanje so morali za eno leto premakniti.Epizoda bo zgolj ena in ne takšna, kot bi mnogi morda pričakovali. Tokrat se ne bodo srečali Ross, Rachel, Monica, Phoebe, Chandler in Joey, temveč kar ljudje, ki so like upodabljali od leta 1994 do 2004. Da bo epizoda drugačna, je v začetku aprila namignil že»Jaz bom jaz, David. Scenarij za epizodo ne obstaja, nihče od nas ne bo upodabljal likov iz serije, ampak bomo tam kot resnični ljudje. Le v enem delu bomo nekaj brali, a podrobnosti o tem še ne želim razkriti,« je v pogovoru z novinarjemtakrat dejal Schwimmer, ki je priznal, da niso samo oboževalci serije povsem iz sebe zaradi ponovnega srečanja prijateljev, tudi igralci so komaj čakali, da se znova srečajo in obujajo spomine na čas, ki ga vsi še vedno opisujejo kot najbolj neverjetnega in najboljšega v njihovih življenjih. Tudi o tem bo tekla beseda med njihovim ponovnim srečanjem, ne nazadnje je vseh šest prav ta serija ponesla med zvezde.»Ko smo začeli snemati Prijatelje, sem ravno snemala neko drugo serijo. Morala sem se odločiti, katero izbrati, oboje pač ni šlo. In spomnim se, da mi je producent tiste druge serije rekel, da s Prijatelji ne bom postala zvezda,« povev napovedniku četrtkove epizode, nato pa tako gledalci kot njeni soigralci bruhnejo v smeh. Kako nenavadno je bilo dobesedno čez noč postati slaven, se spominja tudi: »Nihče tega ni pričakoval. Spomnim se, da sem nekega dne gledal poročila, ko se je nenadoma na zaslonu pojavil posnetek iz zraka in na njem strehe vsake od naših hiš,« pove LeBlanc in nato v svojem šaljivem tonu doda, da je bil ob tem povsem osramočen, ko je videl, kako umazano streho ima.Seveda pa ponovnega srečanja prijateljev ne bi bilo brez likov, ki so se v seriji sicer pojavljali le občasno, a so kljub temu na njej pustili ogromen pečat.Tako ne bo manjkalaoziroma Janice, Chandlerjevo dekle, s katero sta bila, preden se je zaljubil v Monico, nekaj časa skupaj, pa narazen, pa spet skupaj in narazen, prišla bo tudi, ki je upodobila Jill, razvajeno Rachelino sestro, pa seveda Rossovi in Monicini starši Jack in Judy Geller, ki v resničnem življenju slišita na imein, pa Monicina velika ljubezen Richard oziromater seveda, ki se je v skupno 148 epizodah prelevil v natakarja iz kavarne Central Perk Guntherja. Poleg njih bodo pred gledalce stopila še mnoga druga znana imena, med njimiinKončno pa bomo dobili tudi odgovor na večno vprašanje: sta bila Ross in Rachel res na pavzi, ko je Ross po prepiru z Rachel skočil med rjuhe z dekletom iz kopirnice. S tem je bilo njune zveze za nekaj časa konec, Ross pa je nadaljnjih sedem sezon trdil, da Rachel ni prevaral, saj da sta se nekaj ur pred tem razšla. Rachel se s tem seveda nikoli ni strinjala, trdila je, da premor v zvezi ni enak razhodu. Ponovno snidenje šesterice, ki so med desetletjem snemanja serije tudi v resničnem življenju postali najboljši prijatelji, bo čustveno. Tako zanje kot za oboževalce.V napovedniku, ko se skupina sprehaja med kulisami Monicinega stanovanja in kavarne, kjer so preživeli večino prostega časa, Anistonova ni mogla zadrževati solza in lahko jo slišimo, ko vpraša, kje je škatla z robčki, med enim od pogovorov se je zlomil tudi. Izvemo še, da si jena mizo v Monicinem stanovanju, za katero so pogosto sedeli, pisala, kaj mora povedati, na druge prigode in spomine pa bo treba še nekaj dni počakati.