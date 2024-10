Prihaja film o princu na belem konju

Princ na belem konju, ki igra pomembno vlogo v številnih pravljicah, bo dobil svoj film. Naloge so se lotili pri Disneyju, za izvedbo pa bo poskrbel režiser Paul King. Pri pisanju scenarija bo 46-letni Britanec sodeloval s Simonom Barnabyjem in Jonom Crokerjem. Kaj se bo v filmu dogajalo, je za zdaj še skrivnost, prav tako še ni znano, ali bo šlo za animirani ali igrani film. Vemo le, da bo film še posebno povezan s pravljico o Pepelki, v kateri princ išče svojo izbranko s steklenim čeveljčkom, ki ga je izgubila na plesu.

Ali bo šlo za animirani ali igrani film, pri Disneyju še niso povedali.

Princ na belem konju se sicer pojavlja tudi v drugih pravljicah, srečamo ga še v Sneguljčici, Trnuljčici in Zlatolaski. Njegova naloga je običajno, da reši glavno junakinjo pred zlemi silami ali antijunaki, na koncu pa se z izbranko poroči. Glede na to, da se Disney zadnja leta trudi slediti bolj realnim, sodobnim odnosom med moškim in žensko, njegove sodobne junakinje namreč ne potrebujejo princev, saj se iz zagat rešijo kar same, bo zanimivo videti, v katero smer bo šla prinčeva zgodba.

Osrednji motiv bo pravljica o Pepelki. FOTO: Walt Disney Productions

King je sicer režiser filma Wonka iz leta 2023 (Willy Wonka je izmišljen lik, ki se pojavi v otroškem romanu britanskega avtorja Roalda Dahla iz leta 1964 Charlie in tovarna čokolade) in dveh filmov o medvedku Paddingtonu (2014 in 2017). Wonka je Warner Brosu prinesel velik dobiček, 201 milijon evrov so z njim zaslužili zgolj v ZDA, mednarodno pa več kot 600 milijonov evrov. Finančno uspešna in priljubljena med gledalci sta bila tudi filma o Paddingtonu. King naj bi režiral tudi Ostržka (2022), a je režijo navsezadnje prevzel Robert Zemeckis.

V štirih pravljicah nastopa princ na belem konju.

»Ni uspelo iz osebnih razlogov, ki sploh niso imeli nobene zveze s filmom,« je King povedal februarja. »Rad imam Ostržka, v tej zgodbi je nekaj res čarobnega. Škoda. Zanimivo bi bilo raziskovati idejo starševstva, še posebno ker sem ravno takrat pričakoval prvega otroka. In to je pravzaprav zgodba o otrocih, ki se ločijo od svojih staršev in gredo svojo pot. Tako sem gledal na ta film,« je dodal.

Na spletu so se medtem razmahnila ugibanja o tem, kdo bo igral glavno vlogo princa. Med predlogi, ki so poželi še posebno veliko navdušenja, so bili Chris Pine, Henry Cavill in Harry Styles.