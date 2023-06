Pijan je snemal Misijo nemogoče

Alkoholizem je zahrbten sovražnik, ki se le izdaja za najboljšega prijatelja, je spoznal britanski igralec Simon Pegg. V steklenici je namreč našel oporo, ki jo je potreboval, da se ni zlomil pod bremenom čustvenih stisk, nato pa se brez pijače ni mogel več prebijati. »Ko imaš nekaj takšnega v življenju in moraš to skriti, postaneš zelo potuhnjen.«

Simon Pegg je trezen od leta 2009. FOTO: Henry Nicholls, Reuters

Depresija se je prvič začela zajedati v Simona že v najstniških letih, malce preden je začel na univerzi v Bristolu študirati igro, televizijo in film. Težka občutja je nekako obvladal, a so ga preplavila, ko je že okušal igralsko slavo in mu je z vlogo agenta Benjija Dunna v visokoproračunski akcijski franšizi Misija nemogoče uspel veliki met. Med snemanjem Misije nemogoče 3, ko je prvič zaigral z ramo ob rami s hollywoodskim zvezdnikom Tomom Cruisom, se je depresija vrnila z vso silo. Rešilno bilko je tedaj našel v alkoholu, celo na snemanja je prihajal pijan.

Njegove težave niso opazili ne soigralci ne njegovi najbližji.

Nadzor nad življenjem

»To se naučiš skrivati pred drugimi. Ker brez alkohola ne moreš več, ta prevzame nadzor nad tvojim življenjem, se pač naučiš piti, ne da bi to kdo opazil.« V skrivanju je postal pravi strokovnjak, njegove težave niso opazili ne soigralci ne njegovi najbližji. Še sam jo je prepoznal šele, ko se je gledal na velikem platnu.

Med igralcema se je spletlo prijateljstvo. FOTO: Osebni arhiv

»Ko sem gledal Misijo nemogoče 3, sem lahko natančno videl, da sem bil izgubljen, nesrečen. Da sem alkoholik,« pravi Simon, ki pa mu to še ni bilo dovolj, da bi kaj ukrenil. Šele ko se mu je tri leta kasneje, bilo je 2009., rodila hčerka Matilda, je alkoholizmu napovedal vojno in vstopil v program za odvajanje. »Dolgo ti težavo uspe skrivati. A sčasoma prideš do točke, ko to ni več mogoče, in, hvala bogu, se mi je tedaj uspelo iz tega izvleči.«

Tik pred začetkom snemanja

Odvisnosti se je zdravil tik pred začetkom snemanja filma Misija nemogoče: Protokol duh. Alkoholizem je tedaj dokončno porazil, odtlej je trezen. »Ni me sram tega, kar se je zgodilo. A na to tudi nisem ponosen, biti alkoholik ni kul in rockersko. Bilo je preprosto grozljivo,« poudarja. Še vedno redno obiskuje sestanke Anonimnih alkoholikov, saj se noče več ujeti v past.

Tom Cruise je prekinil snemanje, da je s helikopterjem odletel na plavanje z morskimi psmi. FOTO: press

Trenutno snema drugi del najnovejše Misije nemogoče, ki prihaja v kina predvidoma prihodnje leto. V skoraj 20-letnem sodelovanju s Cruisom se je med igralcema razvilo lepo prijateljstvo. »Mislim, da med nama že od začetka vlada prijateljski in zelo preprost odnos. Treba je le spoznati, da za vso mitologijo, ki se je spletla okoli njega, tiči resnična oseba. Obožuje slavo, a na ta račun se tudi ogromno šaliva,« pravi Pegg in dodaja, da Toma nadvse rad zbada zaradi zvezdništva. »Pa tudi sam občasno prizna, da je že absurdno, kaj vse mu je na dosegu roke.« Nekoč je Cruise prekinil snemanje le za to, da ga je v helikopterju odpeljal do bližnjega zaliva, kjer sta lahko zaplavala z morskimi psi. »To je bilo zelo v Tomovem slogu.«