Obalo so zatresli folkloristi (FOTO)

Turistično ponudbo slovenske Istre je minulo sredo obogatilo odprtje 19. tradicionalnega mednarodnega mediteranskega folklornega festivala (MIFF) v izolskem parku Arrigoni. Že dan pozneje so se preselili na Prvomajski trg v Piranu, kjer so izvedli delavnice ljudskih plesov, v petek in soboto pa je bil prizorišče Tartinijev trg. Na njem so poleg umetnikov iz tujine blestele tudi tri slovenske zasedbe: ormoški folklorniki iz Kulturnega društva (KD) Podgorci, predstavniki folklornega društva (FD) Anton Jože Štrafela iz Markovcev pri Ptuju in skupina akademskih folklornikov seniorjev iz FD Val Piran.

Da je štiridnevni festival uspešnica, potrjuje izjemno zanimanje občinstva, tudi tistih, ki folklore sicer ne spremljajo. V izbranih plesih, glasbi in petju je občinstvo v soboto uživalo na finalnem večeru na nabito polnem osrednjem trgu, kjer je bilo vzdušje od začetka do konca čudovito.

Uprizorili pitje žganja

Največji aplavz je požela 18-članska srbska postava KUD Abrašević iz Arandjelovca, že ob napovedi Srbov je med občinstvom završalo. Predstavili so tamkajšnje plese in dokazali, da ima srbsko kolo, ki so ga izvedli izjemno strastno, pri nas veliko občudovalcev. Navdušili so tudi avstrijski folkloristi iz skupine Pfarrwanger Schuhplattler iz Adlwanga. Njihov nastop, v katerem so bili v ospredju poskoki in igra rok, so spremljale melodije Južne Koroške in Avsenikova Golica, v živo pa sta jih spremljali dve frajtonarici. Na odru so uprizorili pripravo enolončnice, zakurili ogenj, žagali hlod in pili pivo. Mladi poljski umetniki, združeni v skupini Lubenka, so se izkazali za odlične večglasne pevke in pevce ob živi spremljavi, ki je nadomestila ples, njihova izvedba je bila namreč poslastica sama po sebi.

Folkorniki iz BiH so si na odru postregli z žganjem. FOTO: Moni Černe

Veliko energije in pristne strasti je bilo tudi v plesu mladenk in mladeničev iz kulturno-umetniškega društva DUKATI Laminci iz Gradiške, ki so zastopali Bosno in Hercegovino. Ti so med drugim karikirali tam priljubljeno pitje domačega žganja, občinstvo jih je nagradilo z glasnim aplavzom. Priljubljeno društvo FD Val iz Pirana je s pobrateno folklorno skupino Slovenskega kulturno-športnega društva Drava iz Augsburga v Nemčiji prikazalo splet elegantnih plesov slovenske Istre, predstavili pa so dolenjske plese. Ti so nam zaupali, da so zvesti bralci Slovenskih novic in da ima naš časnik še vedno najboljše zgodbe, zato so bili našega obiska zelo veseli. Da so bili zanje slovenski plesi najlepši, so se strinjali številni domačini in turisti.

Val Piran in naši zvesti bralci, folklorniki društva Drava. FOTO: Moni Černe

V Piranu združeno najboljše

Par iz Velike Britanije si je folkloro gledal prvič. »Prelep dogodek, ob katerem človeka zasrbijo pete,« je povedala Kate, Paul pa je dodal: »Vsaka zgodba je bila lepa, zato posameznih držav ne morem izpostaviti.« Pirančanka Maja Antolovič, ki je nekoč tudi sama plesala folkloro, pravi, da se ji ob tako dobrih nastopih zasolzijo oči: »Danes so mi bili najbolj všeč Avstrijci.«

Folkloristi so pojasnili, da je najlepše prav skozi glasbo in ples izražati hrepenenje, razmišljanje in razpoloženje, prepletene s posamezno kulturo in dediščino, ki jo ohranjajo. »Naša okolja so raznovrstna, a govorimo univerzalni jezik,« so se strinjali. »Imamo kaj pokazati in povedati,« nam je povedal organizator iz FD Val Piran Borut Luša, prepričan, da je v Piranu združeno samo najboljše. »Imamo morje, sonce, domačine, turiste, prelep Tartinijev trg, folkloro in mnogo drugega, na kar smo lahko ponosni.« Umetnike je turistični vodnik popeljal po Piranu in jim nanizal zgodovino mesta, v četrtek so jih odpeljali v Sečoveljske soline in piranski Mediadom. »V soboto smo se z vsemi skupinami še srečali v enem od lokalov na Bernardinu, kjer smo se družili pozno v noč,« sklene sogovornik, po čigar zaslugi imajo tudi na Obali priljubljen festival, ki se ponaša z zvestim občinstvom.

Festival je bil dobro obiskan. FOTO: Moni Černe

Avstrijski umetniki so navdušili. FOTO: Moni Černe

Že ob napovedi srbskih umetnikov je med občinstvom završalo. FOTO: Moni Černe

Mladi poljski umetniki so se izkazali kot odlični večglasni pevke in pevci ob živi spremljavi. FOTO: Moni Černe