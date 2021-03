Natalija Verboten je šla med podjetnice

Ljubezen je univerzalno čustvo, ki včasih premika tudi meje, je gonilna sila sveta, umetnosti.

Včasih zvezdniki nenamerno vzbujajo pozornost, kar se je pred kratkim zgodilo tudi eni najbolj priljubljenih slovenskih pevk. V videospotu nove skladbe Ljubim je namreč veliko prahu dvignila z eno od oblek, ki jih nosi. Nad njo je navdušen tudi Natalijin mož. Gre za čipkasto opravo, pri kateri se je težko poenotiti o tem, ali več skriva ali razkriva. Kot pravi Natalija, je vzrok, zakaj jo je oblekla, preprost.»Potrebovali smo nežno, romantično, posebno obleko in ta bela čipkasta je bila ravno pravšnja glede na skladbo, mesto snemanja in zgodbo,« razkriva pevka, ki kljub nepričakovani pozornosti zaradi izbire ni prejela nobene kritike. In dokler je zadovoljen tudi mož, je vse lepo in prav. »Dejan pravi, da mi obleka zelo pristaja,« pove. Poleg videospota pa je pozornost med oboževalci vzbudilo tudi besedilo skladbe, nemalo jih namreč ugiba, ali gre pravzaprav za zgodbo o Nataliji in Dejanu.»Pesem, katere besedilo je nastalo pod peresom, je posvečena ljubezni in vsem, ki jo v sebi nosijo. Je skupek navdiha in iskrena izpoved ljubljene ženske. Beseda ljubim mi pomeni vse, kar je Karmen zapisala v refrenu besedila. Avtorica jo je pred dvema letoma napisala na mah, po trenutnem navdihu, ki ji ga je dala melodija. Rekla mi je, da se ji je ideja utrnila kar med vožnjo domov, tako da je besedilo pravzaprav nastalo v 15 minutah. Pesem je posvečena vsaki ženski in vsakemu moškemu, ki so ljubili, ljubijo in bodo ljubili. Ljubezen je univerzalno čustvo, ki včasih premika tudi meje, je gonilna sila sveta, umetnosti. Seveda je pesem posvečena tudi mojemu možu,« dodaja Verbotnova, ki je bila navdušena nad lokacijo snemanja, Piranom.»Sama zamisel in režija videospota sta delo. Moram priznati, da se mi je z najinim sodelovanjem uresničila dolgoletna želja. Redno spremljam njegovo delo na različnih področjih, tokrat pa sta se najini poti končno prekrižali. Iggy je sicer Celjan, a se je pred nekaj leti preselil v Piran in ga pozna iz zanimivih zornih kotov,« še pove pevka, ki je imela zadnje mesece veliko časa za premislek o novih poslovnih uspehih. Tako bo te dni luč sveta ugledala njena prva kolekcija, ki jo je poimenovala Kolekcija Sivka.»Za zdaj gre za 12 unikatnih izdelkov s sivko. Od naravnih, slovenskih izdelkov za nego telesa do unikatnih ročno izdelanih in poslikanih izdelkov za dom in ženskega parfuma,« napoveduje Natalija in doda, da se z možem, s katerim imata v lasti podjetje, ne bojita za preživetje.»Sva delavna človeka in z leti sva poskrbela za finančno varnost. Mož je zelo iznajdljiv in je dejavnost našega podjetja v drugi polovici leta preusmeril in dopolnil, tako da se po novem ukvarjamo tudi s celotno tehnično izvedbo ter streamingom videokonferenc, najrazličnejših dogodkov na daljavo, seminarjev in koncertov,« je ponosna na svojega Dejana.