Najstniška nostalgija: to je bend, ki nas vrača v čase kaset (VIDEO)

Ko fant v najstniških letih odkrije moško revijo z zapeljivo gospo Jenny Fox na naslovnici, ob poslušanju najljubših kaset za zaklenjenimi vrati svoje sobe živi svoje sanje. In kaj se zgodi, ko Jenny z njegovim najljubšim bandom nastopa v bližnjem klubu? Vse to fantje iz skupine Don Allen pokažejo v novem videospotu za pesem Jenny Fox.

»V naših najstniških letih je bilo po stenah ogromno plakatov zapeljivih žensk. Želeli smo se vrniti v tiste čase. V čas, ko ni bilo interneta, ko smo še imeli mesečne naročnine na revije, in seveda na čas polepljenih sob. Mešanica rocka, countryja in bluesa vas bo popeljala med najstniške spomine,« o skladbi pravijo Alen, David, Alan in Dominik, ki so že pred časom začeli ustvarjati rock album v stilu osemdesetih in devetdesetih let. Videospot so fantje posneli v ljubljanskem Hard core klubu, vlogo Jenny Fox pa so zaupali zapeljivi Megi Knuplež.