Malta bo nova filmska meka

Konec januarja je bila sredozemska otoška državica Malta v znamenju filma. V sklopu malteškega tedna filma, prepojenega z dogodki sedme umetnosti, so namreč v prestolnici Valletti prvič podelili filmske nagrade Malta Film Awards, to pa je bilo skoraj poblisk v prihodnost, ko se bo Malto omenjalo skupaj z drugimi pomembnimi filmskimi središči po svetu. Takšna je vsaj vizija države, k uresničitvi te pa bo verjetno pripomogla mednarodna filmska šola. To želi prav tu odpreti britanski filmar Roland Joffe, ki se je kot režiser podpisal tudi pod za oskarja nominirani uspešnici Polja smrti in Misijon.

Z vlado se še dogovarja o podrobnostih. FOTO: Malta Film Commission

»Ustanoviti nameravam šolo, ki študentom ne bo dala le znanja s področja filma in kina, temveč bo omogočala tudi študij mednarodnih odnosov. Vzgojiti namreč želim novo generacijo filmskih ustvarjalcev, ki razumejo, da današnji čas od njih zahteva, da ne le živijo z različnimi kulturami, temveč tudi, da znajo z njimi sodelovati.«

Gradijo kompleks

Filmska akademija naj bi zaživela že čez nekaj mesecev, čeprav se Joffe z malteško vlado še dogovarja o podrobnostih. A če bo šlo vse po načrtih, bo ta novi hram učenosti prežet s sedmo umetnostjo, ki je že dobil blagoslov Univerze na Malti, vabil britanske in mednarodne kot tudi domače študente, ki bodo po zaključku odkorakali z v svetu priznano diplomo v žepu. A Joffe ne načrtuje le vpetosti v proces rednega študija, v načrtu ima tudi že poletne tečaje, na katerih bodo študenti z vsega sveta lahko poglabljali znanje in veščine ter ustvarili tri neme filme.

Načrtovano odprtje filmske akademije je le eden od malteških projektov na področju filma.

»Od malteške vlade je odvisno, ali lahko država postane pomembno evropsko filmsko središče,« je prepričan Joffe, ki dodaja, da se vse razvija v prav to smer. Ob načrtovani filmski akademiji bodo kmalu začeli graditi nov filmski kompleks – tega je vlada podprla z vložkom 35 milijonov –, ki bo del tamkajšnjih filmskih studiev in se bo razprostiral na 4000 kvadratnih metrih. Malteško pripravljenost odpreti vrata filmskim ustvarjalcem vse bolj prepoznavajo in pozdravljajo visokoproračunske svetovne produkcije, saj so prav tu posneli del zadnjega iz franšize Jurski park, Jurassic World: Dominion, ki prihaja v kina to poletje. Malto so si izbrali tudi ustvarjalci grozljivke The Last Voyage Of The Demeter. Prav v teh dneh naj bi jo prečesavali iskalci filmskih lokacij, saj naj bi se tu vrtele kamere novega filma iz franšize Misija nemogoče.