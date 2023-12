Magnifico v pričakovanju jubileja. In kaj pripravlja?

Magnifico je glasbenik, ki je v zadnjih treh desetletjih soustvaril zvok časa, izpilil mojstrstvo žanra balkan-disko-šlager, s svojimi uspešnicami razplesal svetovna plesišča ter paradiral v ustvarjanju glasbenih filmskih podlag.

Je ustvarjalec, čigar glasba riše svet brez mej, ob izvedbah v živo pa občinstvo doživi edinstveno izkušnjo.

Na glasbeno prizorišče je markantno stopil že konec osemdesetih z zasedbo U'redu, s katero so v letih od 1989 do 1992 posneli dva albuma Goli in Let's Dance.

Po razpadu Jugoslavije se je odpravil na samostojno glasbeno pot, v tem času pa je izdal osem avtorskih plošč in tri filmske albume.

Prihodnje leto bo zaznamoval 30 let samostojne glasbeni poti, začetek praznovanja pa je že letos, saj je izšel dvojni vinil Zbirka uspešnic 1993–2023. Priredil bo poseben veliki koncert, pripravil dodatne glasbene izdaje, ki bodo osvežile preteklost, v prihodnost pa se bo zapeljal z novim studijskim albumom.

»Na ta način se najlažje zaključi obdobje, ki je bilo izjemno in pomembno za mojo glasbeno pot. Izbor skladb ni plod urednikovanja, temveč odseva tisto, kar je bilo ljudem najbolj všeč. To je moj način, da zaprem vrata preteklosti in odprem vrata prihodnosti,« je ob izidu povedal legendarni glasbenik.