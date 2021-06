Luka Sešek poje pri Avsenikih

Ansambel Saša Avsenika nas bo na turneji navduševal z Avsenikovimi vižami, ki opevajo naše lepote, vse od morja do gora.

V zadnjem obdobju je bilo nekaj namigovanja in vprašanj, ali Ansambel Saša Avsenika (ASA) še deluje ali jih je nemara odnesla epidemija covida-19. Obdobje nenastopanja so člani izkoristili za odmik od medijskih obveznosti, za ustvarjanje novih skladb in snovanje nove koncertne turneje po Sloveniji ob 30-letnici samostojnosti. To pa še ni vse: ASA predstavlja najnovejšega člana, pevca, ki je širši javnosti bolj znan kot pop pevec, igralec in zmagovalec ene od minulih sezon šova Znan obraz ima svoj glas.»Oktobra lani nas je pevecobvestil, da zaradi nestabilnih razmer na področju kulturne dejavnosti v času pandemije zapušča ansambel. Ker zaradi ukrepov in omejitev nismo mogli nastopati, o tem nismo govorili na glas, spomladi pa smo začeli iskati novega pevca. Prav tako je v tem obdobju nastalo nekaj motivov za nove skladbe. Na spontani vaji se nam je pridružil Luka Sešek in želja, da bi skupaj pisali novo zgodbo tudi vnaprej, je bila prisotna na obeh straneh,« o novem poglavju v delovanju pove vodja in harmonikar. Obdobje, ko še ni bilo nastopov, so člani ASA torej izkoristili za vaje in ustvarjanje.»In na vajah se je izkazalo, da Luki nov izziv v narodno-zabavni glasbi zelo leži, saj ima odličen vokal. Zato se že zelo veselimo prvih soočenj Luke z našo publiko na prihajajočih koncertih, saj nas zanima, ali bodo tudi poslušalci doživljali podobno lepe občutke, kot smo jih mi na vajah,« pravi Sašo Avsenik, ki je pred dnevi praznoval okrogli, 30. rojstni dan.Sodelovanje z Luko ASA začenja z novim avtorskim valčkom z naslovom Zdaj objemi me spet. Ta se jim je zdel najprimernejši za to, da Luko predstavijo širši javnosti. »Valček bo torej zaznamoval začetek novega obdobja pri našem ansamblu, hvaležni smo za prehojeno pot, obenem pa vedro zremo v prihodnost,« še pravi Avsenik.In kaj si od nove glasbene poti obeta Luka Sešek? »Glasba je in ostaja moja najboljša prijateljica. Da sem postal član ASA, je zame velika prelomnica, ne le na glasbenem področju, ampak v življenju na splošno,« pravi Sešek, ki do Avsenikove glasbe od nekdaj goji veliko spoštovanje. »Avsenikova glasba je tako obširna in močna, da pevca, ki jo izvaja, napolni drugače kot glasbene zvrsti, ki sem jih prepeval do zdaj. Ko poješ Avsenikove pesmi, začutiš, da je ta glasba delček tebe že od nekdaj,« pravi Sešek. O novem valčku, ki je njegov prvi z ASA, pa: »To je nežna skladba, ki poboža z novim pridihom Avsenikove glasbe in nas obenem spomni na stare, legendarne valčke. Ko mi je Sašo prvič zavrtel kratek odsek refrena, sem se takoj zaljubil vanj. Klarinetistin Sašo sta ustvarila prekrasno melodijo,pa je dodal, podobno kot v skladbi Skozi leta, mojstrovino besed, sestavljenih v čutno besedilo. Verjamem v to čudovito mojstrovino in upam, da bodo tudi poslušalce ob njej prevevali podobni občutki, kot so vse nas.«Sicer pa so člani ASA, v katerem so poleg Avsenika in Seška pevka, kitarist, basist, klarinetist Tommy Budin in trobentar, prepričani, da bo prav pesem Zdaj objemi me spet, ki prihaja na radijske postaje v tem tednu, videospot pa bo nared čez približno 14 dni, tista novost, ki Avsenikovih zvestih poslušalcev ne bo pustila ravnodušnih.Večino melodije je ustvaril klarinetist Tommy, ki je navdih za valček dobil že lani pozimi, ko je sedel za klavirjem. Prvi takti refrena so ga navdušili, Sašo pa ga je spodbujal, da je idejo razvil do konca. Skladba je torej plod njegovih idej, hkrati pa je ohranil Avsenikov stil. Prav tako bodo lahko njihovi oboževalci na prihajajočih nastopih slišali še eno novo skladbo. Koncertno turnejo so poimenovali Vse najboljše, Slovenija!, z njo pa nameravajo prekrižariti našo državo. Navduševali bodo z Avsenikovimi vižami, ki opevajo naše lepote, vse od morja do gora.insta namreč v svojih vižah neštetokrat opevala Slovenijo, naše navade in preproste ter delavne ljudi v tem koščku raja. Prvi v seriji koncertov bo 9. julija, in sicer v rodnem kraju Avsenikov, v Begunjah. Člani vabijo, da doživite glasbeno razglednico v družbi Avsenikovih muzikantov, ki že s tretjim glasbenim rodom sejejo dobro voljo in smeh ter širijo glas o naši deželi po svetu.