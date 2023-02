Letošnji Berlinale bolj pester kot kdaj prej: del festivala v znamenju vojne v Ukrajini

Na drugi strani luže je sezona podelitev filmskih nagrad v polnem teku. Prihodnji mesec pa bodo razvili rdečo preprogo za najbolj zveneča imena filmske industrije tudi v Evropi.

Čez tri tedne se bo začel eden najpomembnejših filmskih festivalov na svetu. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Med 16. in 26. februarjem bodo oči filmskega sveta namreč uprte v Berlin, kjer bo potekala že 73. edicija mednarodnega festivala Berlinale, ki ob filmskih festivalih v Cannesu in Benetkah velja za najpomembnejšega na svetu. V letošnjem glavnem tekmovalnem programu se bo za najodličnejšega zlatega medveda za najboljši film in za srebrne medvede potegovalo 18 filmov, od tega jih bo 15 na festivalu doživelo svetovno premiero.

Jagodni izbor je pester, bolj kot kdaj prej odprt za vse filmske oblike, saj se v programu prepletajo animirani in dokumentarni filmi, komedija, melodrama in drama, v njem pa so svoje mesto našli tako filmi, v katerih igrajo uveljavljene filmske zvezde, kot tisti, v katerih nastopajo naturščiki. V glavnem programu so španski film 20.000 Species of Bees režiserke Estibaliz Urresola Solaguren, kitajski film The Shadowless Tower režiserja Zhang Luja, nemški Bis ans Ende der Nacht v režiji Christopha Hochhäuslerja, kanadski BlackBerry, pod katerega se je podpisal Matt Johnson, in koprodukcija Disco Boy v režiji Giacoma Abbruzzeseja. V igri za berlinske medvede so še The Plough režiserja Philippa Garrela, film Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste, nad katerim je bdela Margarethe von Trotta, nemški Irgendwann werden wir uns alles erzählen režiserke Emily Atef, avstralski film Limbo v režiji Ivana Sena in Bad Living, ki ga je režiral Joao Canijo.

Pod šest filmov iz tekmovalnega programa so se podpisale režiserke.

Za odličje se potegujejo tudi film Johna Trengova Manodrome, koprodukcija z naslovom Music, ki jo je režirala Angela Schanelec, ameriški film Past Lives režiserke Celine Song, Roter Himmel režiserja Christiana Petzolda, avstralski The Survival of Kindness, ki ga je režiral Rolf de Heer, japonski animirani film Suzume, Totem režiserke Lile Aviles in stvaritev Nicolasa Philiberta On the Adamant.

Festival bo odprla romantična komedija She Came to Me, sicer pa bo precejšen del festivala posvečen vojni v Ukrajini, ki divja že eno leto. V luči tega bo na Berlinalu, sicer zunaj glavnega tekmovalnega programa, premiero doživel dokumentarec Seana Penna Superpower, ki ga je oskarjevec snemal v Kijevu, ko se je ruska invazija začela, in je moral nato s tisočimi drugimi peš bežati čez mejo na Poljsko.