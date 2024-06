Lentanje v polnem razmahu (FOTO)

Največji multikulturni in multižanrski poletni slovenski festival, Festival Lent, se je minuli petek začel z enotedenskim »lentanjem« po štajerski prestolnici. Po prenovi Lenta se je festival vrnil tja, od koder izhaja – na Lent. Čeprav je Glavni oder začasno še vedno postavljen na Trgu Leona Štuklja, se počasi že vse pripravlja, da se bo vrnil na Dravo.

Vladimir Rukavina - Gogo, soustanovitelj Folkarta in Festivala Lent, je znova zbral močno ekipo za izvedbo enega največjih festivalov v Evropi. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Prvi vikend je šlo enemu največjih mednarodnih festivalov na svetu na roko tudi vreme, saj so bila prizorišča nabito polna, prav tako je promenada ob Stari trti vse do Vodnega stolpa pokala po šivih. Vrhunci prvega vikenda so bili prav gotovo nastop Magnifica, ki bo zatočišče vedno našel v Mariboru, Večer slovenske popevke z jubilejem Alfija Nipiča ter Perpetuum Jazzile v nedeljo pozno zvečer. Trebušne mišice so ogrevali najboljši slovenski standup komiki, Romana Krajnčan pa je, kot je že v navadi, najmlajšim pričarala prvi pravi spomin na ta čudoviti festival.

Magnifico je v Mariboru vedno toplo sprejet, tokrat mu je pripadel otvoritveni koncert, zato si ni mogel ogledati tekme med Slovenijo in Srbijo. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Vedno energična Romana Krajnčan zna z najmlajšimi. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Maribor bo s številnimi obiskovalci iz vseh koncev Slovenije in sveta lental še na Alo!Stari (torek), Pips, Chips & Videoclips (sreda), Plavi orkestar (četrtek), pokal od smeha na standupu ob Tadeju Tošu, pa predsedniku uprave Nove KBM Johnu Denhofu ter številnih drugih na več kot 11 prizoriščih vsak dan od šeste ure zvečer vse do sobote, 29. junija, ko ga bo uradno na Glavnem odru zaključil tradicionalni Folkart. Resnično pa bo konec na afterju v Minoritih zgodaj zjutraj, ko se bo sonce dvignilo iznad Piramide in Kalvarije.

Jure Bračko, Nova KBM, v družbi Špele Kregar, Zavarovalnica Sava, Branke Dečman Terzič, Nova KBM, in Mojce Pušnik, Narodni dom FOTO: MP Produkcija/pigac.si