Legendarni rocker Bajaga se ob kariernem jubileju vrača v prestolnico

V 40 letih in s kar 13 studijskimi albumi je kultni pevec, kitarist in avtor Momčilo Bajagić - Bajaga s pomočjo svojih pesmi sklenil zelo posebno zavezništvo in vez z različnimi generacijami oboževalcev.

»Ponosen sem na 40 let kariere skupine in na vse koncerte, ki smo jih odigrali,« pravi Bajaga, ki uspeh komentira z besedami: »Vedno smo našli način, da pridemo do občinstva. Komunicirali smo z glasbo in pozitivno energijo, ne glede na različne zgodovinske okoliščine, ki so bile včasih tudi nevzdržne.«

Bajaga, ki je večkrat poudaril, da mu gostovanja v Sloveniji pomenijo zelo veliko, se je kot avtor podpisal pod več kot 170 pesmi, ki jih je napisal za svoj bend, pa tudi za druge izvajalce. V sklopu turneje Samo ljubav nam je potrebna je načrtovanih 40 koncertov, med drugim v Ljubljani, in sicer 8. septembra v Križankah.

Nastop zasedbe Bajaga & Instruktori bo edinstvena priložnost, da se publika naužije celotnega opusa in z legendami zaznamuje štiri desetletja obstoja. Manjkale ne bodo klasike, kot so Tišina, Ti se ljubiš (na tako dobar način), Sa druge strane jastuka, Plavi Safir, niti najnovejši singli.