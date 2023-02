Hugh Jackman: mišic niso napihnili steroidi, ampak piščanci

Možati volkodlak Wolverine v megauspešni filmski franšizi Možje X je Hugha Jackmana izstrelil med zvezde. Avstralski igralec je navdušil z nabreklimi in izklesanimi mišicami, kot britev ostrimi kremplji in neustrašnostjo brez meja. K predpripravam na vlogo sta spadala tudi potenje v telovadnici in nadvse kalorična dieta, menda je moral zaužiti okoli 6000 kilokalorij na dan, mnogi pa so ugibali, ali morda ni užival steroidov.

»Rad imam svojo službo in rad imam filme o Wolverinu. A slišal sem anekdote o stranskih učinkih steroidov in svojega dela pač nimam toliko rad, da bi izzival z uživanjem teh substanc,« je govorice o umetnem večanju mišic zdaj prvič komentiral igralec, ki si bo v prihajajočem filmu Deadpool 3 vnovič nadel ostre kremplje svojega kosmatega in čokatega filmskega alter ega.

Zaradi osmih predstav na teden je v odlični telesni formi. FOTO: Osebni arhiv

Mišično maso si je na kosti naložil po starem, preverjenem receptu. Z dvigovanjem uteži in neštetimi zaužitimi piščanci. »Če je katero koli božanstvo povezano s piščanci, potem sem do vratu v težavah,« je dejal igralec in priznal, da tedaj, ko je dobil vlogo Wolverina, ni vedel, da so rosomahi (to je slovenski prevod besede wolverine) resnične živali. Prepričan je bil, da gre za izmišljeno bitje, polčloveka, polvolka. Zato je kot del priprav na vlogo gledal dokumentarce o volkovih. »Nikoli nisem bral stripov. Ko sem dobil vlogo o stripovskem liku Wolverine, o njem nisem vedel ničesar. Za rosomahe še nisem slišal, nisem vedel, da so resnične živali. V Avstraliji jih namreč nimamo,« se spominja Jackman, ki je zato precej nevedno začel proučevati volkove.

Maso je pridobil po preverjeni metodi. FOTO: Osebni arhiv

»Prišel sem na vajo in začel izvajati vse te gibe, ki sem se jih naučil med gledanjem dokumentarca. Režiser je buljil vame in me vprašal, kaj za vraga počnem. Razlagati sem mu začel, da so podobno videti tudi volkovi, ki nenehno nehaj vohajo.« Pri tem ga je režiser ustavil, zakaj blebeče o volkovih. »No, ker sem napol volk,« mu je odvrnil igralec. In nato slišal krajše predavanje o rosomahih.

Deadpool 3 prihaja v kina predvidoma prihodnje leto, Jackman pa je že začel telesne priprave na ponovitev vloge Wolverina. »Trenutno ne počnem ničesar drugega. Sem z družino in treniram. To je moje življenje naslednjega pol leta.« Dodal je, da je že zdaj fit, kar je posledica zahtevnega urnika njegove broadwayske predstave. »To pride, če imaš na teden osem predstav, ki zahtevajo ples in petje. V odlični formi sem. Vsekakor dobra osnova za prihajajoče treninge.«