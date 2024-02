Dua Lipa: Zapeljiva vohunka, ki ji ne manjka plesnega talenta

Kako ste dobili priložnost, da postanete del filma Argylle? Kaj vas je navdušilo zanj?

Najprej me je najbolj zanimalo sodelovanje z Matthewom Vaugh­nom, saj sem velika oboževalka njegovega dela. Všeč so mi vsi njegovi akcijski filmi. To je bilo zame najpomembnejše. To je bila tako velika priložnost, da sem bila vznemirjena in živčna hkrati, a sem rekla: »Tisočodstot­no da!«

Ste razmišljali o tem, da bi se ukvarjali z igralstvom, če bi se vam ponudila prava priložnost?

Igranje je zagotovo nekaj, kar imam rada, vendar o tem nisem nikoli zares razmišljala. Že to, da je moje delo lahko glasba, mi je nepredstavljivo in temu sem popolnoma predana. Vedno sem imela rada predstave, obiskovala sem gledališko šolo in uživala v njej, vendar sem hkrati mislila, da je moja prva stvar skoraj predobra, da bi bila resnična, in da ne morem riniti še v drugo. Zato sem hvaležna za priložnost, ki mi jo je dal Matthew. Bilo je zelo zanimivo in res sem se zabavala.

Ali drži, da je režiser o vas izvedel od svojih otrok?

Da, tako da to priložnost dolgujem tudi njim. Potem me je gledal v pogovorni oddaji in videl nekaj v meni. Nikoli ne veš zares, kaj se skriva za vogalom.

FOTO: Karantanija Cinemas

Kaj se je zgodilo, potem ko ste se vključili v projekt?

Matthew mi je povedal zgodbo, spregovoril je o mojem liku in kaj se bo zgodilo. Nisem prebrala celotnega scenarija, spoznala pa sem svojo vlogo in vlogo Henryja Cavilla. Poleg tega sem bila lahko zraven, ko so snemali prizor na vlaku. Še nikoli prej nisem bila na snemanju, zato sem Matthewa vprašala, ali bi lahko prišla opazovat druge igralce pri delu. Tam so bili Henry, Sam Rockwell in Bryce Dallas Howard, gledala sem jih, kako snemajo, in videla vse prizore pretepov. Celotna izkušnja me je osupnila! Matthew je bil tako velikodušen, da mi je dovolil biti na snemanju in gledati, preden sem posnela svojo vlogo. Na splošno je bila to izkušnja, ki mi je spremenila življenje. Bilo je zelo posebno.

Kako drugačna je izkušnja igranja v filmu in igranja v glasbenem videospotu?

Precej drugačna. V glasbenih videospotih v neki obliki igram samo sebe in tam je energija zelo drugačna. Izvajam svoje pesmi in pripovedujem svojo zgodbo – kar je drugače, kot če se vživiš v lik, ki ga poskušaš upodobiti. Kljub temu zelo uživam v igranju likov in sem po naravi malce kameleona. Ko sem upodobila Lagrange, sem se takoj počutila kot supervohunka in pomislila: »V redu je, vem, zakaj sem tukaj, in sem pripravljena to izpeljati.«

In nosite zlato Versacejevo obleko ...

V Versacejevi obleki se vedno počutim zelo dobro, ker Donatelli res ni vseeno, kako se ženske počutijo v njenih oblekah. Tako sem nosila zlato bleščečo obleko, zaradi katere sem se počutila tako mogočno, ko sem igrala supervohunko, ki bo plesala in sedla na motor. V tem liku je toliko nasprotij – je glamurozen in hkrati zelo neustrašen. Všeč mi je bilo!

Kdo je torej Lagrange v vaših očeh?

Moj lik je deviant­na vohunka, vendar je v njej več, kot se zdi na prvi pogled. Je pametna, seksi in je na misiji. Lagrange točno ve, kaj počne.

FOTO: Karantanija Cinemas

Kako je bilo plesati s Henry­jem Cavillom?

Vrtinčasti obrat v zraku je edinstven plesni gib, malce tvegan, vendar zelo zabaven, in rada sem ga izvajala s Henryjem. Bil je tako odličen plesni partner, da je vse izvedel zelo preprosto in naravno. Ob njem si lahko sproščen, res je prijeten.

Kako pa je bilo snemati prizore z motorjem?

To je bilo nekaj novega in zelo zabavnega. Veliko smo posneli pred zelenim zaslonom, vendar pri Matthewovi režiji natančno veš, kaj se dogaja, kakšen svet poskuša zgraditi in kakšne nevarnosti naj bi občutil. Bil je tako odličen vodja, da mi je pomagal predstavljati si, kaj se dogaja v tistem delu v filmu, poleg tega sem uživala, ker sem rada malce predrzna.

Ste uživali z Johnom Ceno?

John je neverjeten in hitro sva postala prijatelja. Zdaj si pošiljamo priporočila za restavracije in druge zabavne stvari, kar je super. Je zelo nadarjen in profesionalen, zato je bilo odlično delati z njim. In potem sem z njim delala še enkrat!

Kaj lahko rečete o Claudii Schiffer?

To, da sem lahko tako tesno sodelovala z njo in videla, kako strastno se je zavzemala za projekt, je bilo neverjetno. Je ikona in gledati, kako sodelujeta z Mat­thewom, je bilo navdihujoče. Zahvaljujem se tako njemu kot Claudii za vso njeno podporo.

Kako bi vi opisali film Argylle?

Prva stvar, ki bi jo povedala o tem filmu, je, da ni to, kar pričakujete. Ko že misliš, da poznaš zaplet, se bo obrnil na glavo, kar ga naredi zabavnega. Film je razburljiv, vznemirljiv in poln preobratov. Argylle da gledalcem vse, kar si želijo od tovrstnih filmov, in še več, in zelo sem ponosna, da sem lahko sodelovala v njem. Morate si ga ogledati, saj je popoln vrtil­jak. Mislim, da je prava bomba!