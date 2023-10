Anja Rupel ni še rekla zadnje

Lep je dan, Odpri oči, Odšla bom še to noč, V Ljubljano, Plašč ljubezni, Življenje je kot igra, Najbolj nori par in Ključ do srca so le nekatere največje uspešnice iz samostojne kariere pevke Anje Rupel. Skladbe so odlično prestale test časa in še vedno živijo tako na plesiščih kot na radijskih postajah in spletnih glasbenih platformah.

Ob teh pa je treba omeniti vsaj še dueta s Tošem Proeskim (Skrajni čas/Krajnje vreme) in Harijem Varešanovićem iz skupine Hari Mata Hari (Ne lažeš me ti), ki sta pustili pečat v nekdanji skupni državi. Z Zoranom Predinom sta lani nastopila tudi v veliki dvorani Lisinski v Zagrebu in v Beogradu. Anja Rupel, ki ni nikoli zares nikamor odšla, se vrača na glasbeno sceno z novo skladbo Srce že ve, ki napoveduje album novih različic njenih največjih hitov, ki ga je ustvarila z Alešem Klinarjem in Miho Goršetom, tem pa so dodali tudi nekaj čisto novih skladb.

8. decembra ji bomo lahko prisluhnili v ljubljanskem SiTi Teatru BTC. FOTO: Lidija Mataja

Pop ikona

Če za koga oznaka pop ikona ne zveni pretenciozno, je to nedvomno Anja. Jugoslavijo je osvojila z Videosexom in za večno ostala v analih zapisana kot seksi mačka novovalovske scene. V Sloveniji je ob glasbeni zaznamovala tudi medijsko sceno. Še vedno je glasbena urednica in glas prvega programa Radia Slovenija, na POP TV je bila obraz oddaj Pop Party in Zvezde pojejo, za Videogrom, ki ga je vodila s Perom Lovšinom, pa je prejela tudi viktorja. Temu delajo družbo tri glasbene nagrade zlati petelin, priznanje za najlepše oblečeno Slovenko, kup festivalskih nagrad in tudi nominacija za Slovenko leta. Ob svojih skladbah je z glasbenim in življenjskim sopotnikom Alešem Klinarjem ustvarila tudi kup hitov za Alenko Godec, Nuško Drašček, Nušo Derenda, Rebeko Dremelj, Samuela Lucasa in številne druge.