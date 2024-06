Ameriško zvezdnico na odru ugriznil netopir (VIDEO)

Ameriška pevka Tayor Momsen ima zdaj supermoči ali pa najmanj najbolj rockerski trenutek svoje kariere, ki bo nedvomno močno popestril njeno življenjsko knjigo. Med nedavnim koncertom v Sevilli v Španiji, kjer je zvezdnica s svojo skupino The Pretty Reckless ogrevala množico za glavni nastop legendarnih težkih rockerjev AC/DC, se je njenega levega stegna, tik pod mini krilom, namreč oprijel netopir in vanjo zasadil svoje zobe. Vse to, ne da bi pevka malega krvosesa sploh opazila.

Ljudje iz prvih vrst pa so kričali, kazali, ji nekaj na vsak način poskušali dopovedati. Kaj, to se Taylor niti sanjalo ni. Nenavaden odziv glasbenih navdušencev jo je zgolj zmedel. Vse dokler ni pogledala navzdol in opazila netopirja, skoraj zraščenega z njenim stegnom. »O moj bog! Na nogi imam netopirja!« je vzkliknila.

A čeprav se je leteči sesalec, ob katerih marsikdo v vrišču zbeži, pogostil z njeno krvjo, Taylor ni zajela panika. Nasprotno. Mirno in hladnokrvno je dejala, ali bi ji lahko kdo priskočil na pomoč. Tedaj je k njej prihitelo osebje, živalskega vsiljivca so pregnali, Taylor pa je nadaljevala koncert, kot bi se ne zgodilo nič. No, skoraj takoj. Vzela si je trenutek, da je poslušalce pomirila, da je »z netopirjem vse v redu in da je postal njen novi prijatelj«.

Taylor potuje po Evropi, saj je s skupino The Pretty Reckless predskupina legendarnih AC/DC.

Odrski incident, na katerega bi bili verjetno ponosni celo najbolj divji rockerji, je odpravila z levo roko, četudi ugriz ni nedolžna reč. Po nastopu je morala v bolnišnico, kjer so jo cepili proti steklini, cepivo pa bo dobivala še dva tedna. Ob tem je priznala, da je netopirjev ugriz ni prav nič bolel, še čutila ga ni, medtem ko jo je ob cepljenju kar pošteno zaskelelo.

Zaslovela je v seriji Opravljivka. FOTO: Press

Pevka, ki je zvezdniško pot začela kot igralka in zaslovela z ameriško nadaljevanko Opravljivka (Gossip girl), je svoj »rock'n'roll trenutek« seveda delila s sledilci na družbenih omrežjih in zapisala, da je bil netopir, četudi jo je ugriznil, prav srčkan. »Ta prigoda bo nedvomno šla v anale,« je prepričana Taylor, ki so ji v bolnišnici nadeli vzdevek Batgirl, kar so z veseljem zagrabili tudi mediji.

Tudi Ozzy Osbourne je imel na odru bližnje srečanje z netopirjem. FOTO: Mike Blake Reuters

Sama je prepričana, da je prej kot dekle netopir morda čarovnica, saj je bližnje srečanje doživela prav med prepevanjem skladbe Witches Burn (Čarovnice gorijo, op. p.). Še tretjo povezavo so dodali njeni oboževalci, češ da je Ozzy Osbourne očitno predal baklo in da je bila izbrana za princesko teme. Le Ozzy in Taylor se namreč lahko pohvalita, da jima je nastop popestril netopir. Ozzy, ki se ga je kot frontmana težkometalne zasedbe Black Sabbath prijel vzdevek Princ teme, je leta 1982 namreč polnil naslovnice, ko je na odru netopirju odgriznil glavo.