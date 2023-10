Znani slovenski igralec za las ušel smrti

Javnosti dobro znani igralec Matjaž Javšnik je pred kakšnim letom doživel srčni infarkt. Za revijo Jana je povedal, da je k temu verjetno botroval stres (način življenja) in da so ga komaj rešili. Začelo se je z bolečinami v prsnem košu, v kopalnici pa se mu je tako močno zvrtelo, da je povezal ti dve bolečini in na pomoč poklical ženo. Kolapsiral je, na pomoč so prišli reševalci in ga odpeljali v univerzitetni klinični center. Dogodku sta bila priča tudi otroka.

Trenutno je še delno na bolniški. Na vprašanje, ali ga je to spremenilo, pa odgovori, da ne, saj da je bil kot otrok toliko bolan, da so zdravniki mami rekli, naj moli zanj. Smrti, tako Javšnik, se ne boji, ampak jo dojema kot prehod.