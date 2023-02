Znani na nogometnem prazniku: zdelo se je, da ni manjkal nihče, ki kaj velja (FOTO)

Minulo nedeljo smo bili priča že 151. derbiju med večnima tekmecema, NK Maribor in ljubljanskim rivalom NK Olimpija. Kljub zimi na koledarju pa je bilo vreme ob 15. uri v Ljudskem vrtu spomladansko. Živo srebro se je povzpelo do 15 stopinj Celzija, nad Pohorjem je pripekalo sonce, nogometni teren pa je bil odlično pripravljen za igro.

Slovenski Wembley, kot so ga pred leti poimenovali nogometni zanesenjaki, je na tribune privabil 9611 obiskovalcev. Na tekmo so prišli tudi najzvestejši navijači zelenih, Green Dragons, ki so severno tribuno napolnili do zadnjega kotička in z Violami na drugi strani poskrbeli za pestro dogajanje tudi ob zelenici. Folkloro, ki gre z roko v roki z nogometom.

Zdelo se je, da ni manjkal nihče, ki bi v tem mestu kaj veljal, tekmo pa so si ogledali tudi znani obrazi iz Ljubljane. Čeprav je Olimpija na lestvici pred tekmo vodila za 15 točk, pa mariborski navijači svojega najljubšega kluba niso pustili na cedilu. Tudi igralci so se zavedali, da samo zmaga šteje. Maribor je bil po dolgem času resnično boljši v vseh pogledih in tekmo uspešno pripeljal do konca.

Ena naših najboljših odbojkaric in velika povratnica v OK Nova KBM Branik Moni Potokar (levo) je tekmo spremljala v majici NK Maribor.

Leta 1999 sta Bojan Prašnikar in Matjaž Kek NK Maribor skupaj pripeljala v Ligo prvakov.

Spletna vplivneža Katarina Benček in Marko Pavlović sta bila na svetovnem prvenstvu v Katarju promotorja nogometa.