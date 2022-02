Urško Bačovnik Janšo in Marjetko Tonin ločili od svojih soprogov (FOTO)

Čeprav Urška Bačovnik Janša in Janez Janša prihajata iz istega gospodinjstva oziroma mehurčka, sta morala na državni proslavi na predvečer kulturnega praznika v Cankarjevem domu sedeti ločeno. Prav tako tudi zakonca Matej in Marjeta Tonin, ki sta se na kulturni dan udeležila prireditve v svoji občini Kamnik. Ločili so jih koronski ukrepi, v oči pa bode praznina na nezasedenih stolih med življenjskimi partnerji.

Zaradi zagotavljanja zadostne medsedbojne razdalje sta morala sedeti ločeno, čerpav sta mož in žena. FOTO: Mediaspeed