Tekmovalka v Kmetiji priznala: »Mislim, da je obema težko«

V šovu Kmetija so se morali odločiti, kdo naj se bori proti prvemu dvobojevalcu. Drugi dvobojevalec je postal, ki se bo z Dominikom pomeril v prvi areni letošnje Kmetije. Medtem pa imatainnalogo, da morata svojo zvezo skrivati, še kar naprej s tem nekaj težav, zato je med njima napeto.Aljaž je bil že prej jezen na Lino in ji je dejal, da če bi ga imela rada, ne bi šla v šov. Lina mu je zatrdila, da ji pomeni vse. In Aljaž je Lino še naprej prepričeval, da razkrijeta, da sta par, saj da pritiska ne zdrži več. Toda ona se ne vznemirja preveč, a da ga bo vseeno pri tem in pri vsem podpirala. »Kar žalostna sem, ker ga ne morem objeti,« je povedala. »Mislim,da je obema težko.« Meni še, da Aljažu ni všeč, ker jo drugi moški gledajo, a dodala, da je vse stvar zaupanja. »Ko Aljaža vidim, se moram zadržati, da ga ne objamem.«