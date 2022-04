Superman snema na Gorenjskem (FOTO)

Po neuradnih, a zanesljivih informacijah je britanski igralec Henry Cavill, zvezdnik Netflixove uspešnice The Witcher, ki je pred desetletjem upodobil superjunaka Supermana, prispel v Slovenijo na snemanje tretje sezone omenjene serije.

Henry Cavill je trenutno na Gorenjskem. FOTO: INSTAGRAM

Spletna stran Redanian Intelligence navaja, da je glavni igralec skupaj s soigralko Freyo Allan prispel v severno Slovenijo, 38-letnik pa je govorice podkrepil na svojem instagramu, kjer je objavil posnetek, na katerem se rekreira, oboževalci pa so hitro ugotovili, da je v Podkorenu. Redanian Intelligence še poroča, da naj bi serijo snemali na območju Kranjske Gore, kot eno izmed možnih snemalnih lokacij pa navajajo tudi Predjamski grad. Snemanje ne bo potekalo le pri nas, ekipa naj bi se namreč kmalu mudila tudi na Hrvaškem in v Italiji.

Pred časom se je šušljalo, da naj bi zvezdniku ponudili vlogo Jamesa Bonda.

Prvo sezono so snemali na vrsti lokacij po Evropi, in sicer je bila zasedba na Madžarskem, v Avstriji, na Poljskem, v Veliki Britaniji in Španiji, drugo sezono pa so zaradi omejitev potovanj, povezanih s pandemijo, v celoti posneli na Otoku.