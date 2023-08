Ste slišali, kakšen kiks si je privoščila Rosvita Pesek?

V četrtek v Odmevih je Rosvita Pesek gostila prostovoljce, ki so priskočili na pomoč prizadetim v poplavah. Med gosti je bil tudi nekdanji predsednik države Borut Pahor. Izkušeni voditeljici pa se je med vodenjem oddaje pripetil manjši kiks.

Pahorja je Peskova naslovila s predsednik in hitro dodala nekdanji. Kako huda je bila njena napaka, smo preverili kar na Protokolu Republike Slovenije, kjer so nam pojasnili, da "je v Zakonu o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/03 in 109/12) v 16. členu navedeno: Predsednik republike ima po prenehanju funkcije pravico do naziva bivši predsednik republike.«